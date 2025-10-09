 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 091,49
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Telomir Pharmaceuticals grimpe grâce à des données prometteuses sur le traitement du cancer du sein
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Telomir Pharmaceuticals TELO.O augmentent de 17% à 1,93 $ avant le marché

** La société a déclaré mercredi que son médicament expérimental, Telomir-1, était capable de tuer les cellules agressives du cancer du sein triple négatif dans les études de laboratoire en perturbant la façon dont les cellules utilisent le fer et l'énergie

** Le médicament a fonctionné en arrêtant la production d'énergie dans les cellules cancéreuses, qui dépendent fortement du fer pour se développer et survivre, a déclaré la société

** En début de semaine, la société a déclaré que Telomir-1 restaurait l'activité de deux gènes clés de suppression des tumeurs dans le cancer agressif de la prostate

** La société prévoit de demander l'autorisation des autorités américaines pour commencer les essais sur l'homme de Telomir-1 d'ici la fin de l'année

** À la dernière clôture, l'action était en baisse de 60 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TELOMIR PHARMA
1,6500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank