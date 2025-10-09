Telomir Pharmaceuticals grimpe grâce à des données prometteuses sur le traitement du cancer du sein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Telomir Pharmaceuticals TELO.O augmentent de 17% à 1,93 $ avant le marché

** La société a déclaré mercredi que son médicament expérimental, Telomir-1, était capable de tuer les cellules agressives du cancer du sein triple négatif dans les études de laboratoire en perturbant la façon dont les cellules utilisent le fer et l'énergie

** Le médicament a fonctionné en arrêtant la production d'énergie dans les cellules cancéreuses, qui dépendent fortement du fer pour se développer et survivre, a déclaré la société

** En début de semaine, la société a déclaré que Telomir-1 restaurait l'activité de deux gènes clés de suppression des tumeurs dans le cancer agressif de la prostate

** La société prévoit de demander l'autorisation des autorités américaines pour commencer les essais sur l'homme de Telomir-1 d'ici la fin de l'année

** À la dernière clôture, l'action était en baisse de 60 % depuis le début de l'année