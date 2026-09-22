Telix Pharma rebondit après la vague de ventes liée à l'accord avec ITM ; Citi soutient l'émission d'actions

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22 septembre - ** Le cours de l'action Telix Pharmaceuticals TLX.AX a progressé jusqu'à 6,8 % pour atteindre 16,83 dollars australiens, soit sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 15 septembre

** Lundi, le titre avait chuté de 11,7 % après l'annonce par la société d'un accord prévoyant l'acquisition de la société allemande ITM Isotope Technologies Munich SE pour environ 1,65 milliard de dollars, sur une base hors trésorerie et hors dette

** Citi estime toutefois que l'activité d'approvisionnement en isotopes d'ITM justifie une émission d'actions initiale, y compris le recours à l'endettement

** Il ajoute qu’ITM est un fournisseur mondial bien établi de lutétium sans vecteur, utilisé dans des produits tels que le Pluvicto de Novartis

** La société de courtage considère cette opération comme stratégique sur un marché en pleine consolidation horizontale et verticale

** Depuis le début de l'année, l'action TLX a progressé de 46,5 %