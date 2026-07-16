Teleperformance : ricoche sous 56 EUR, pullback sous 52 EUR

Teleperformance fait le grand écart en quelques heures, le titre ricoche sous 56 EUR (la MM100), puis entame un pullback sous 52 EUR (MM20), ce qui préfigure un retracement imminent des 50 EUR, le plancher du 9 juillet, voir des 45,7 EUR, plancher du 25 mars et du 30 juin.
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