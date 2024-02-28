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Teleperformance réagit à la suite d'une chute de ses actions
information fournie par Reuters28/02/2024 à 15:00

Teleperformance SE TEPRF.PA :

* LE TITRE TELEPERFORMANCE (PARIS:TEP) EST AUJOURD'HUI FORTEMENT AFFECTÉ À LA SUITE D'UNE ACTION DE COMMUNICATION D'UN ACTEUR DU SECTEUR FINANCIER ANNONÇANT UNE AUTOMATISATION ÉLEVÉE DE SES PROCESSUS DANS LE DOMAINE DE LA RELATION CLIENTS

* LA DIRECTION DE TELEPERFORMANCE INDIQUE QUE L'ACTIVITÉ ACTUELLE DU GROUPE NE REFLÈTE EN AUCUN CAS LES CONCLUSIONS NÉGATIVES QUI POURRAIENT ÊTRE TIRÉES DES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ÉVOQUÉES DANS CETTE COMMUNICATION.

* PRÉCISE QUE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST DÉJÀ LARGEMENT DÉPLOYÉE DANS LES SOLUTIONS OFFERTES PAR TELEPERFORMANCE, ESSENTIELLEMENT POUR GÉRER DES PROCESSUS SIMPLES POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA

(Gdansk Newsroom)

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