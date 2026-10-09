Un développeur chinois rend l'agent IA ARTEX « closed-source » après le piratage d'une banque coréenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Brenda Goh

Le développeur chinois d’ARTEX a déclaré avoir converti l’agent IA en projet à code source fermé après que des entreprises de cybersécurité l’ont identifié comme un outil utilisé dans une récente campagne de cyberattaques contre des banques sud-coréennes .

« Compte tenu de l'utilisation abusive de cet outil, le projet ARTEX ne fera plus l'objet de mises à jour et passera en code source fermé. Aucune nouvelle version ne sera publiée et aucune assistance technique ne sera fournie », a déclaré jeudi le développeur, qui utilise le pseudonyme « Autumn-27 » sur GitHub, sur la plateforme d'hébergement de code.

Il a précisé que l’objectif initial d’ARTEX était d’aider les entreprises et les organisations à réaliser des tests de risques de sécurité et à améliorer leurs capacités en matière de sécurité.

Sans évoquer explicitement les attaques contre les banques sud-coréennes, il a déclaré s’opposer à toute utilisation illégale du logiciel et n’assumer aucune responsabilité quant aux agissements contraires aux lois et réglementations. La page GitHub d’ARTEX a été supprimée, selon les vérifications effectuées par Reuters.

La société américaine de cybersécurité Crowdstrike a déclaré mercredi que le suspect à l’origine des récentes cyberattaques contre des banques sud-coréennes, visant à voler les données personnelles des clients , était probablement un e de 26 ans basé en Chine qui utilisait l’agent IA ARTEX et le « Claude Code » d’Anthropic.

Publié sur GitHub cette année, ARTEX est un agent IA open source conçu pour automatiser les tests d’intrusion. Il ne s’agit pas d’un grand modèle linguistique autonome, mais il se connecte à des LLM externes tels que ChatGPT, Claude et DeepSeek afin d’aider les organisations à tester les vulnérabilités de leurs réseaux.

Au moins neuf banques sud-coréennes ont révélé avoir été la cible de cyberattaques depuis fin septembre, ou ont été signalées comme telles par les médias locaux, ce qui a poussé la police à ouvrirune enquête cette semaine et le président Lee Jae Myung à réclamer des mesures de riposte énergiques.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré jeudi lors d’un point presse régulier que le ministère n’avait pas connaissance de cette affaire, ajoutant que la Chine s’opposait systématiquement aux activités de piratage informatique et les combattait.