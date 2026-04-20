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Teleperformance : pullback sous 57,6E puis sous la MM100 vers 55,3E
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 15:09

Teleperformance subit un pullback sous 57,6E (ex-support de fin novembre dernier) puis glisse sous la MM100 vers 55,3E : le titre devrait revenir combler le "gap" des 50,7E du 13 avril et rien ne permet d'écarter -vu la tendance baissière tous horizons de temps confondus- un retracement du plancher des 45,77E du 25 mars

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