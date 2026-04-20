Teleperformance : pullback sous 57,6E puis sous la MM100 vers 55,3E
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 15:09
Valeurs associées
|54,9600 EUR
|Euronext Paris
|-3,27%
A lire aussi
-
Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk ont donné lundi à Gdansk, dans le nord de la Pologne, un nouvel élan à la coopération franco-polonaise. "Il y aura des travaux d'ici à ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient lundi, à moins de deux jours de l'expiration du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. . Trump ne lèvera le blocus qu'en cas d'"accord" avec l'Iran Donald Trump a affirmé qu'il ... Lire la suite
-
* Valeo a célébré 20 ans de présence en Égypte le 20 avril 2026 au Caire, lors d’un événement marquant l’inauguration d’un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle. * Le groupe a officialisé ce lancement en présence de représentants du gouvernement ... Lire la suite
-
Près d'un million de bonbonnes de protoxyde d'azote se sont retrouvées dans les incinérateurs de déchets franciliens en 2025, avec à la clé des explosions mettant en danger les salariés et les installations, a indiqué lundi le Syctom, qui gère les déchets de près ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer