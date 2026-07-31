Téléperformance a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes, le titre gagne 10%

(Zonebourse.com) - TP a publié des résultats au 1er semestre légèrement supérieurs aux attentes selon Oddo BHF.
L'analyste retient principalement : 1/ le chiffre d'affaires ressort à 4 883 MEUR, en baisse de 4,5% dont 1,7% à données comparable alors que l'analyste s'attendait à un déclin de -1,8% (idem pour le consensus). Les activités Core reculent de 1,3% LFL sur le 1er semestre (dont -1% au 2ème trimestre ; -1,7% au 1er trimestre). Les Services Spécialisés enregistrent, pour leur part, une baisse de 3,9% au 1er semestre mais avec une amélioration séquentielle au 2ème trimestre (-2,4%) comparée au 1er trimestre (-5,5%) ; 2/ sur le semestre, la marge d'EBITA est stable à 13,6% alors que Oddo BHF s'attendait à une décroissance de -20 pb à 13,4% (consensus à 13,3%) 3/ La génération de FCF est proche des attentes (243 MEUR ; consensus 240 MEUR) avec une dégradation du BFR limitée (-29 MEUR contre -122 MEUR au 1er semestre 2025) et des Capex de 1,9% du CA contre 2,2% au 1er semestre 2025.
Oddo BHF rappelle que le management a renouvelé ses objectifs et notamment une croissance de l'activité à données comparables comprise entre 0% et 2% (Oddo BHF retient 0,2%). La marge d'EBITA est toujours attendue stable (14,6%). La génération de FCF est toujours comprise entre 800 MEUR et 850 MEUR avant éléments non récurrents.
Au final, les estimations de BPA d'Oddo BHF sont abaissées de 5,4% pour 2026 (impact des charges non récurrentes) mais les objectifs de FCF laissent toujours apparaitre une valorisation particulièrement faible (FCF Yield environ 20%).
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