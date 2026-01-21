Teledyne progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions du fabricant de capteurs de détection de cibles Teledyne Technologies TDY.N augmentent de près de 3,2 % à 584,6 $ avant bourse

** Teledyne a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus du 4ème trimestre, grâce à l'augmentation des ventes dans les segments de l'électronique aérospatiale et de défense et de l'imagerie numérique

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre s'élève à 6,3 dollars, supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 5,82 dollars

** Chiffre d'affaires net de 1,61 milliard de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street (1,57 milliard de dollars)

** TDY prévoit que le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 26 se situera entre 23,45 et 23,85 dollars, le point médian de cette fourchette étant légèrement supérieur aux estimations des analystes (23,59 dollars) - données compilées par LSEG

** Le TDY a augmenté de 10 % en 2025