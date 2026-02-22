 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Téhéran et Washington divergent sur l'allègement des sanctions - responsable iranien
information fournie par Reuters 22/02/2026 à 10:32

(Actualisé avec précisions)

L'Iran et les Etats-Unis ont des points de vue divergents sur la portée et le mécanisme de levée des sanctions contre Téhéran en échange d'une limitation de son programme nucléaire, a déclaré dimanche à Reuters un haut responsable iranien.

Il a cependant ajouté que de nouvelles négociations étaient prévues début mars et pourraient déboucher sur un possible accord.

"Les négociations se poursuivent et la possibilité de parvenir à un accord provisoire existe", a-t-il dit.

Selon ce responsable, l'Iran pourrait sérieusement envisager de remettre à un pays tiers une partie de son stock d'uranium hautement enrichi (UHE), une dilution de la pureté de celui-ci ou encore la mise en place d'un consortium régional pour l'enrichissement de l'uranium, avec en contre-partie la reconnaissance pour Téhéran de disposer du droit à un "enrichissement nucléaire pacifique".

Le responsable iranien a ajouté que Téhéran ne céderait pas le contrôle de ses ressources pétrolières et minières, mais que des entreprises américaines pourraient participer en qualité de prestataires dans les gisements pétroliers et gaziers du pays.

Le président américain Donald Trump a dit vendredi "envisager" une frappe limitée contre la République islamique pour la contraindre à un accord, tandis que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a dit s'attendre à ce qu'un projet de contre-proposition soit prêt prochainement.

(Reportage Pavel Polityuk; version française Claude Chendjou)

Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,75 USD Ice Europ -0,26%
Pétrole WTI
66,36 USD Ice Europ -0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le roi Charles III lors d'une visite dans des studios d'enregistrement à Dagenham, près de Londres, le 18 février 2026 ( POOL / Aaron Chown )
    Pour Charles III, trois ans de règne dans la douleur
    information fournie par AFP 22.02.2026 10:39 

    Cela fait moins de trois ans que le roi Charles III a été couronné mais son règne est déjà marqué par une série d'épreuves et de crises majeures, qui ont culminé jeudi avec l'arrestation de son frère Andrew, une première dans l'histoire moderne de la famille royale. ... Lire la suite

  • Pierrick Horel, agriculteur et président des jeunes Agriculteurs, à Paris, le 5 janvier 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Un "guichet unique" pour "harmoniser" l'installation des jeunes agriculteurs
    information fournie par AFP 22.02.2026 10:09 

    Un "guichet unique" mais "sans parti pris" pour recruter "un maximum de profils" pour l'agriculture: c'est l'ambition du président des Jeunes Agriculteurs pour le dispositif France Services Agriculture, expérimenté depuis quelques semaines avant sa généralisation ... Lire la suite

  • Photo d'archives d'un troupeau de vaches au-dessus de La Clusaz en Haute-Savoie, le 22 août 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Au pays du reblochon, l'installation compliquée mais passionnée de jeunes éleveurs
    information fournie par AFP 22.02.2026 10:08 

    La traite de 6H du matin est finie, 70 reblochons sont moulés. Manon et François, 25 ans, prennent une pause autour d'un bol de lait frais. Dans quelques mois, ils quitteront leur location et feront monter les vaches dans la ferme qu'ils ont achetée, au cœur des ... Lire la suite

  • Des habitants d'un village afghan cherchent des victimes dans les décombres, dans la province de Nangarhar, après un bombardement pakistanais, le 22 février 2026 ( AFP / Aimal Zahir )
    Le Pakistan mène des frappes meurtrières en Afghanistan
    information fournie par AFP 22.02.2026 10:07 

    Le Pakistan a annoncé dimanche avoir mené des frappes aériennes contre des groupes armés à la frontière de l'Afghanistan, où les autorités ont fait état de dizaines de morts et blessés, dont des enfants. Ces bombardements sont les plus importants depuis des affrontements ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank