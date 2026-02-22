Téhéran et Washington divergent sur l'allègement des sanctions - responsable iranien

(Actualisé avec précisions)

L'Iran et les Etats-Unis ont des points de vue divergents sur la portée et le mécanisme de levée des sanctions contre Téhéran en échange d'une limitation de son programme nucléaire, a déclaré dimanche à Reuters un haut responsable iranien.

Il a cependant ajouté que de nouvelles négociations étaient prévues début mars et pourraient déboucher sur un possible accord.

"Les négociations se poursuivent et la possibilité de parvenir à un accord provisoire existe", a-t-il dit.

Selon ce responsable, l'Iran pourrait sérieusement envisager de remettre à un pays tiers une partie de son stock d'uranium hautement enrichi (UHE), une dilution de la pureté de celui-ci ou encore la mise en place d'un consortium régional pour l'enrichissement de l'uranium, avec en contre-partie la reconnaissance pour Téhéran de disposer du droit à un "enrichissement nucléaire pacifique".

Le responsable iranien a ajouté que Téhéran ne céderait pas le contrôle de ses ressources pétrolières et minières, mais que des entreprises américaines pourraient participer en qualité de prestataires dans les gisements pétroliers et gaziers du pays.

Le président américain Donald Trump a dit vendredi "envisager" une frappe limitée contre la République islamique pour la contraindre à un accord, tandis que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a dit s'attendre à ce qu'un projet de contre-proposition soit prêt prochainement.

(Reportage Pavel Polityuk; version française Claude Chendjou)