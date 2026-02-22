JO: finale de rêve entre les États-Unis et le Canada en hockey sur glace

Les Canadiens Sidney Crosby et Connor Mcdavid durant le match de poules du tournoi olympique contre la France le 15 février 2026 à Milan ( AFP / Alexander NEMENOV )

Il y aura du KO dans l'air et sur la glace de l'Arena Santagiulia de Milan dimanche (14h10): les États-Unis et le Canada s'affrontent dans la finale rêvée du tournoi de hockey sur glace des JO-2026 de Milan Cortina.

Le 116e et dernier titre qui sera attribué peu avant la cérémonie de clôture de cette quinzaine italienne est peut-être le plus attendu, en tous cas en Amérique du nord.

Le monde du hockey sur glace attend ces retrouvailles américano-canadiennes depuis douze ans. Depuis les JO-2014 de Sotchi, les stars de la NHL, le championnat professionnel nord-américain considéré comme le meilleur de la planète, ont boudé le tournoi olympique.

Et pour leur retour, les Connor McDavid, Sidney Crosby et autres Matthew Tkachuk n'ont pas déçu, avec des buts, du spectacle et même du suspense.

L'Américain JT Miller tir au but lors de la demi-finale du tournoi olympique des JO-2026 contre la République tchèque le 20 février 2026 à Milan ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Si Canadiens (9 titres olympiques) et Américains (2 sacres) faisaient figure de grands favoris en l'absence des Russes (9 titres en incluant ceux de l'URSS), exclus par la Fédération internationale depuis l'invasion de l'Ukraine, leur parcours n'a pas été de tout repos.

Ils ont tremblé en quarts de finale pour venir à bout en prolongation de la République tchèque pour le Canada (4-3) et de la Suède pour les États-Unis (2-1).

En demi-finales, les Canadiens ont renversé les Finlandais, champions olympiques 2022, (3-2) en marquant le but de la victoire à 36 secondes de la sirène.

"Cette finale, c'est la crème de la crème, c'est le match ultime de notre sport, s'est réjoui l'ailier américain des Florida Panthers, c'est le match que tous les petits Américains et petits Canadiens rêvent de jouer".

"Comme cela faisait douze ans que les joueurs de NHL n'avaient pas joué les JO, a renchéri l'entraîneur du Canada Jon Cooper, certains des joueurs portaient encore des couches en 2014".

Ce choc pourrait être décidé par le phénomène Connor McDavid qui a déjà inscrit treize points (deux buts, onze passes décisives), un record pour un tournoi olympique avec des joueurs de NHL.

"On sort de deux matches fous, se retrouver en finale, c'est incroyable", a insisté le star des Edmonton Oilers, leader d'une équipe qui doit composer avec la blessure de Crosby, déjà sacré en 2010 et 2014.

Le Canada a la faveur des statistiques: il n'a jamais perdu une finale d'un tournoi olympique en mode NHL. En 2002 et 2010, "Team Canada" avait battu les États-Unis 5-2 et 3-2 (en prolongation), puis la Suède en 2014 (3-0).