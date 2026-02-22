L'Ukraine frappée par des missiles russes avant le quatrième anniversaire de l'invasion russe

Une carcasse de voiture calcinée après une attaque aérienne à Sofiivska Borshchagivka, dans la région de Kiev, le 22 février 2026 ( AFP / Henry Nicholls )

L'Ukraine a été visée dimanche par cinquante missiles et des centaines de drones russes, touchant des installations énergétiques et ferroviaires dans plusieurs régions et secouant Kiev par des explosions, à deux jours du quatrième anniversaire de l'invasion.

La Hongrie, pays qui a des relations exécrables avec l'Ukraine, a annoncé de son côté dimanche qu'elle entendait bloquer l'adoption du 20e paquet de sanctions européen contre la Russie, après avoir déjà menacé d'empêcher un prêt européen de 90 milliards d'euros vital pour Kiev.

La Hongrie et la Slovaquie accusent l'Ukraine de bloquer les livraisons de pétrole russe nécessaires à leur économie via l'oléoduc Droujba qui traverse son territoire, afin d'exercer un "chantage" politique sur ces deux pays de l'UE.

Après quatre ans de combats et de destructions qui ont fait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés, l'Ukraine est régulièrement ciblée par des frappes russes massives visant notamment son secteur énergétique.

Des habitants constatent les dégâts après une attaque aérienne à Sofiivska Borshchagivka, dans la région de Kiev, le 22 février 2026 ( AFP / Henry Nicholls )

Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions retentir vers 04H00 locales (02H00 GMT) à Kiev, peu après le déclenchement d'une alerte aérienne dans la capitale, puis de nouveau deux heures plus tard.

Le pays a été visé au cours de la nuit par 50 missiles et 297 drones, dont respectivement 33 et 274 ont été abattus, selon l'armée de l'air ukrainienne.

"Les cibles russes comprenaient non seulement des installations énergétiques, mais aussi des infrastructures logistiques, en particulier ferroviaires et municipales d'approvisionnement en eau", a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

- Explosions à Lviv -

Cette attaque a fait au moins un mort dans la région de Kiev. Les habitants de la capitale et de cinq autres régions du sud et du centre-est de l'Ukraine sont confrontées à des coupures de courant, selon le ministère de l'Energie qui a appelé la population à utiliser l'électricité disponible "avec parcimonie".

Un pompier ukrainien dans les décombres d'une maison détruite par une attaque aérienne à Sofiivska Borshchagivka, dans la région de Kiev, le 22 février 2026 ( AFP / Henry Nicholls )

"J'ai senti le bâtiment trembler. Il s'agissait clairement d'un impact, et la force (de l'explosion) était importante. J'ai sursauté et mon chien a eu peur lui aussi", a témoigné auprès de l'AFP une habitante de Kiev, Olga, âgée de 48 ans.

"Nous dormions. Quand le missile a frappé, nous avons entendu un sifflement – littéralement deux secondes – et il est tombé", a confirmé Anton, qui habite dans la même zone.

A Lviv, grande ville de l'Ouest de l'Ukraine, des explosions dans une rue commerçante du centre-ville ont tué une policière et fait 25 blessés dans la nuit, avant le déclenchement des alertes aériennes.

Des secouristes ukrainiens inspectent les lieux après une attaque aérienne à Sofiivska Borshchagivka, dans la région de Kiev, le 22 février 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )

Le président Volodymyr Zelensky a évoqué une "attaque terroriste" et annoncé l'arrestation de "plusieurs personnes" sans fournir davantage d'informations dans l'immédiat. Selon la police, une Ukrainienne suspectée d'avoir perpétré cette attaque fait partie des personnes interpellées.

Côté russe, deux civils ont été tué dimanche par des attaques de drones ukrainiens dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a annoncé son gouverneur Viatcheslav Gladkov.

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir intercepté plus de 70 drones ukrainiens, dont plusieurs au-dessus de Moscou.

- "Pas en train de perdre" -

La Russie a lancé ses troupes à l'assaut de l'Ukraine le 24 février 2022, provoquant le pire conflit sur le territoire européen depuis la Deuxième guerre mondiale. Ses forces, qui mènent une offensive lente mais continue sur le front, occupent actuellement 19,5% du pays.

Une série de contre-attaques réussies ont toutefois permis à l'Ukraine de reprendre ces dernières semaines quelques dizaines de kilomètres carrés aux troupes russes dans certains secteurs du front sud, une première depuis 2023.

Un pompier ukrainien passe devant une maison détruite par une attaque aérienne à Sofiivska Borshchagivka, dans la région de Kiev, le 22 février 2026 ( AFP / Henry Nicholls )

Selon M. Zelensky, pour mener ces contre-attaques, l'armée ukrainienne a notamment exploité le blocage, début février, de l'utilisation par les forces russes du système Starlink, qui permet de conserver une connexion internet haut débit.

"On ne peut pas dire que nous perdons la guerre, honnêtement, nous ne sommes certainement pas en train de la perdre. La question est de savoir si nous allons gagner", a assuré le président ukrainien vendredi dans un entretien à l'AFP.

Si les combats et les frappes se poursuivent, la Russie et l'Ukraine ont mené ces dernières semaines trois sessions de pourparlers de paix à Abou Dhabi et à Genève sous médiation américaine, sans qu'elles n'aboutissent à de grandes avancées pour l'instant.

Mardi, jour où le conflit entrera dans sa cinquième année, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer coprésideront une réunion par visioconférence de la "coalition des volontaires" en soutien à l'Ukraine.

Certains dirigeants européens y assisteront depuis Kiev, où ils seront en visite pour cet anniversaire, au côté de Volodymyr Zelensky. Aucune participation américaine n'est prévue.