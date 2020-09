Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téhéran dément avoir entraîné une cellule terroriste démantelé par Ryad Reuters • 29/09/2020 à 11:58









DUBAI, 29 septembre (Reuters) - L'Iran a réfuté mardi des accusations selon lesquelles une cellule terroriste démantelée par les autorités saoudienne a été entraînée sur son territoire, rapporte la télévision nationale. "Les accusations incessantes et infondées du régime saoudien n'aideront pas Ryad à atteindre ses objectifs et nous recommandons à l'Arabie saoudite de choisir le chemin de l'honnêteté et de la sagesse plutôt que celui des scénarios qui ne valent rien", a dit Saeed Khatibzadeh, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par la télévision nationale. Selon l'Arabie saoudite, une cellule terroriste entraînée par les gardiens de la Révolution iraniens a été démantelée en septembre par les services de sécurité. Dix personnes ont été arrêtées et des armes et explosifs ont été saisis. Le porte-parole de la présidence de la sécurité d'Etat a affirmé que des membres de cette cellule ont "ont reçu un entraînement militaire, notamment sur la manière de fabriquer des explosifs, sur des sites des gardiens iraniens de la Révolution" pendant plusieurs semaines à la fin de l'année 2017. (Parisa Hafezi; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.