 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Téhéran attend encore une réponse formelle de Washington à son plan de paix
information fournie par Reuters 27/09/2026 à 00:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dimanche que Téhéran avait pris connaissance de la réaction du président américain Donald Trump à son plan de paix, mais qu'il n'avait pas encore reçu de réponse formelle par l'intermédiaire des médiateurs.

L'Iran attendra que les médiateurs lui transmettent la position définitive des Etats-Unis et prendra une décision en fonction de celle-ci, a-t-il ajouté.

L'Iran a présenté aux Etats-Unis, par l'intermédiaire de médiateurs qataris, un plan "concret" pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin aux hostilités en sept jours lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Donald Trump a dit samedi rejeter la proposition de Téhéran.

(Parisa Hafezi et Yomna Ehab; version française Camille Raynaud)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,20 USD NYMEX -3,06%
Pétrole Brent
104,32 USD Ice Europ -2,29%
Pétrole WTI
92,41 USD Ice Europ -2,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lamine Yamal, auteur de l'ouverture du score pour l'Espagne face à l'Angleterre, le 26 septembre 2026 à Wembley ( AFP / Ben STANSALL )
    Ligue des nations: l'Espagne, souveraine, réussit sa reprise en Angleterre
    information fournie par AFP 27.09.2026 00:08 

    L'Espagne a fait briller son étoile de championne du monde dans le ciel de Wembley, samedi contre l'Angleterre (3-2) au bout d'un match spectaculaire de Ligue des nations gagné, comme souvent, avec l'aide de ses remplaçants. L'affiche disputée à Londres a ressemblé ... Lire la suite

  • La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen et le président du parti Jordan Bardella à leur arrivée à la messe célébrée par le pape Léon XIV à Paris le 26 septembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Le Pen, Philippe, Retailleau: foule de candidats à la messe du pape
    information fournie par AFP 26.09.2026 23:25 

    Y être... ou pas. De nombreuses personnalités politiques du centre jusqu'à l'extrême droite ont assisté samedi à la messe célébrée par le pape Léon XIV, dont la venue en France suscite un vif engouement populaire. Dans une des tribunes installées place de la Concorde ... Lire la suite

  • Un manifestant tient une pancarte portant l'inscription « Droit à un toit à un prix équitable » lors d'une manifestation contre les expulsions et la crise du logement sur la Puerta del Sol à Madrid, le 26 septembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )
    Droit au logement: des manifestants campent dans le centre de Madrid
    information fournie par AFP 26.09.2026 23:13 

    Des tentes ont été installées sur une place du centre de Madrid à l'issue d'une manifestation au cours de laquelle des milliers de personnes ont dénoncé l'expulsion d'une femme de 87 ans du logement qu'elle occupait depuis toujours. Les images de Maricarmen Abascal ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV touche la roche de la grotte de Massabielle à Lourdes, lors d'une prière, le 26 septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Porté par le succès populaire, le pape Léon XIV est arrivé à Lourdes
    information fournie par AFP 26.09.2026 21:16 

    Le pape Léon XIV a entamé samedi soir à Lourdes une nouvelle étape de son voyage en France, porté par un fort engouement populaire, à l'image des 800.000 personnes qui se rassemblées à Paris pour suivre une messe géante place de la Concorde. Après les bains de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,32 -2,29%
CAC 40
8 077,8 -0,04%
Or
4 286,15 0,00%
TOTALENERGIES
79,99 -1,31%
EUR/USD SPOT
1,13912 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank