Téhéran attend encore une réponse formelle de Washington à son plan de paix

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dimanche que Téhéran avait pris connaissance de la réaction du président américain Donald Trump à son plan de paix, mais qu'il n'avait pas encore reçu de réponse formelle par l'intermédiaire des médiateurs.

L'Iran attendra que les médiateurs lui transmettent la position définitive des Etats-Unis et prendra une décision en fonction de celle-ci, a-t-il ajouté.

L'Iran a présenté aux Etats-Unis, par l'intermédiaire de médiateurs qataris, un plan "concret" pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin aux hostilités en sept jours lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Donald Trump a dit samedi rejeter la proposition de Téhéran.

(Parisa Hafezi et Yomna Ehab; version française Camille Raynaud)