Tegna progresse après le soutien de Trump à la fusion avec Nexstar Media

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions de la société de médias Tegna

TGNA.N augmentent de 4,8% à 19,99 dollars avant la mise sur le marché ** Le président américain Donald Trump a publiquement soutenu samedi un projet de fusion entre l'opérateur de chaînes de télévision locales Nexstar Media NXST.O et son plus petit rival Tegna

** NXST a proposé l'année dernière une acquisition de Tegna pour 3,54 milliards de dollars, ce qui ferait de l'entité combinée le plus grand opérateur de stations de télévision régionales aux États-Unis.

** TGNA a augmenté de ~6% l'année dernière