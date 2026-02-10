 Aller au contenu principal
JO: le biathlète Éric Perrot médaillé d'argent sur l'individuel, derrière le Norvégien Johan-Olav Botn
information fournie par AFP 10/02/2026 à 15:20

Le biathlète français Eric Perrot, médaillé d'argent de l'individuel, aux JO de Milan Cortina, le 10 février 2026 à Anterselva ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le biathlète français Eric Perrot, médaillé d'argent de l'individuel, aux JO de Milan Cortina, le 10 février 2026 à Anterselva ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le Français Éric Perrot est devenu vice-champion olympique de biathlon sur le format de l'individuel (20km), mardi aux JO-2026 de Milan Cortina, échouant à une quinzaine de secondes du Norvégien Johan-Olav Botn, sacré champion olympique pour la première fois.

Auteur d'une seule faute (19/20) sur son premier tir de debout, Éric Perrot a skié plus vite que Johan-Olav Botn. Mais le Norvégien a blanchi ses vingt cibles, pour conserver 15 secondes d'avance sur le Français sur la ligne d'arrivée. Le podium est complété par un autre Norvégien Sturla Laegreid (19/20), qui termine à 48 secondes.

Il s'agit de la deuxième médaille du biathlon français sur le site en altitude d'Anterselva (1.600 m) dans le nord de l'Italie, après l'or sur le relais mixte dimanche. C'est la troisième médaille de la délégation française en y ajoutant l'argent de Mathis Desloges en skiathlon.

Extrêmement rapide sur les skis, Perrot a été le premier des favoris à s'élancer sur la boucle de 4 kilomètres à effectuer à cinq reprises. Champion du monde en titre de la spécialité, il n'a fait qu'une seule erreur qui lui a été fatale dans sa quête d'or, car Botn s'est montré très solide derrière la carabine.

- "Mixte d'émotions" -

"C'est un mixte d'émotions entre une joie unique d'être sur ce podium olympique, c'est quand même magique. C'est dur de savourer tout de suite, parce que j'ai aussi la frustration, j'ai envie de gagner ces courses", a réagi Perrot au micro de France Télévisions après la course.

C'est sa première médaille individuelle aux Jeux olympiques, lui qui ambitionne de chercher l'or en solo, à seulement 24 ans, sur le site d'Anterselva. Il aura deux autres occasions dès ce week-end, avec le sprint vendredi et la poursuite dimanche, avant une dernière possibilité en fin de quinzaine olympique lors de la mass start.

Après avoir blanchi sa 20e cible (accompagné d'un cri de joie dans le centre de presse de la légende du biathlon Ole Einar Bjoerndalen, octuple champion olympique et consultant pour la télévision publique norvégienne), Botn a été renseigné de son avance à la sortie du pas de tir, qui a oscillé entre 11 et 15 secondes sur la piste.

Auteur d'un début de saison tonitruant, Botn a vécu le drame Sivert Bakken de près, puisque c'est lui qui a découvert le corps inanimé de son coéquipier, lors d'un stage juste avant Noël en Italie. Malade en janvier, il avait eu du mal sur la dernière étape de Coupe du monde à Nove Mesto.

