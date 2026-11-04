Technoprobe : le directeur technologique démissionne, l'action chute

Joseph Parks quittera ses fonctions le 6 novembre. Le directeur général Stefano Felici assurera l'intérim. L'action du spécialiste italien des tests de puces électroniques recule fortement à Milan (-7,07%).

Technoprobe a annoncé mercredi 4 novembre la démission de son directeur technologique, Joseph Parks, qui souhaite poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.

A compter du 6 novembre, le directeur général Stefano Felici reprendra temporairement ses fonctions. Il supervisera les équipes technologiques et les projets de recherche en cours.

"Au nom de l'ensemble des équipes de Technoprobe, je tiens à remercier Joe pour son travail et sa contribution à la croissance de l'entreprise. Son expérience et ses compétences ont été un atout précieux pour le groupe. Nous le remercions pour son engagement et son dévouement et lui souhaitons le meilleur pour la suite", a déclaré Stefano Felici.

L'action perd plus de 7%

Technoprobe fabrique des cartes à pointes, des outils qui servent à vérifier que les puces électroniques fonctionnent correctement pendant leur fabrication.

Mercredi à 17h à la Bourse de Milan, le titre perd 7,07%, à 22,62 euros. Le titre a reculé d'environ 34% en un mois, mais reste en hausse de près de 149% sur un an.