Technipfmc annonce des charges de dépréciation hors trésorerie de 2,4 milliards de dollars au T4

10 février (Reuters) - TechnipFMC PLC FTI.N : * TECHNIPFMC - LES CHARGES DE DEPRECIATIONS SONT EN GRANDE PARTIE IMPUTABLES A L'EVOLUTION DE SA CAPITALISATION BOURSIERE * TECHNIPFMC PREVOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ PROCHE DE LA MÉDIANE DES PRÉVISIONS À 13,5 MILLIARDS DE DOLLARS POUR 2019 * TECHNIPFMC PREVOITUNE MARGE D'EBITDA AJUSTÉE POUR TOUS LES SEGMENTS ÉGALE OU SUPÉRIEUR AUX PRÉVISIONS D'AU MOINS 11,5% POUR LE SUBSEA, 16,5% POUR L'ONSHORE/OFFSHORE ET 10% POUR LE SEGMENT SURFACE TECHNOLOGIES Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur FTI.N (Reporting By Nicolas Delame)

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -3.70%