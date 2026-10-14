Technip Energies visé par un fort potentiel de hausse : UBS passe à l'achat

Technip Energies ( 0,86% à 30,58 euros) affiche l'une des plus fortes progressions du SBF 120 ce mercredi, soutenu par une note plutôt favorable d'UBS. L'analyste relève sa recommandation sur le titre du spécialiste de l'ingénierie et de technologies de neutre à achat, bien qu'il abaisse son objectif de cours de 41 à 39 EUR. Cette nouvelle cible offre néanmoins un potentiel de hausse de près de 30%.

Une valorisation attrayante malgré un objectif révisé

La baisse de l'objectif de cours est justifiée par la révision à la baisse des résultats à court terme, consécutive à l'avertissement sur résultats annoncé lors de la présentation de ses comptes du 2e trimestre, ainsi que par l'application d'un multiple plus faible (6x contre 6,5x) et un WACC (Weighted Average Cost of Capital = coût moyen pondéré du capital) plus élevé pour refléter l'augmentation du risque.

Fin juillet dernier, Technip Energies avait en effet ajusté ses guidances sectorielles sur l'exercice 2026 : si le chiffre d'affaires de la division "Livraison de projets" reste attendu entre 5,7 et 6,3 milliards d'euros, sa marge d'EBITDA est désormais visée à plus de 5% (contre 6,5 à 7,5% auparavant). A l'inverse, pour le segment "Technologie, produits et services", la marge d'EBITDA a été relevée à environ 15% (contre environ 14,5% précédemment), pour un chiffre d'affaires inchangé de 1,9 à 2,2 MdsEUR.

Malgré ces révisions opérationnelles à court terme, UBS maintient sa grille de lecture à plus long terme : "Notre objectif de cours reste toujours établi à partir d'une combinaison entre le multiple EV/EBITDA à 12 mois et une méthode DCF (flux de trésorerie actualisés). A cet objectif, l'action s'échangerait sur un ratio EV/EBITDA 2027 estimé de 6,4x, un rendement de FCF (free cash flow) de 7% et un rendement du dividende 2026 de 2,6% (contre respectivement 7,6x, 11,4% et 4,1% pour la moyenne du secteur)", explique UBS.

"Le profil risque/rendement nous paraît attractif après la baisse de plus de 20% enregistrée depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Le marché s'est focalisé sur les risques à court terme et les surcoûts liés aux perturbations autour du détroit d'Ormuz, sans intégrer les bénéfices de la hausse d'activité attendue sur les prochaines années", détaille la banque suisse.

Selon UBS, l'action s'échange à 5,4x l'EV/EBITDA 2027 estimé (ajusté de la trésorerie des projets), soit une décote de plus de 10% par rapport à sa moyenne sur 3 ans (6,0x), alors même que 2027 reste une année de reprise selon ses prévisions. De plus, la capitalisation boursière perdue depuis le début du conflit équivaut à plus de deux fois la valeur nette d'impôt de l'ensemble du carnet de commandes de Technip Energies au Moyen-Orient.

Un carnet de commandes record et un risque baissier maîtrisé

Dans le même temps, le carnet de commandes global de la société d'ingénierie et de technologies a atteint un plus haut historique à 25 milliards d'euros, tout en réduisant sa dépendance au Moyen-Orient. "Le redressement des marges et les potentielles attributions de nouveaux projets en 2027 devraient également aider à inverser le sentiment de marché. Le principal catalyseur serait une normalisation des flux au Moyen-Orient, ou a minima des flux qataris", souligne UBS dans sa note.

Par ailleurs, UBS qualifie de "prudente" la mise à jour des objectifs financiers de l'entreprise communiquée lors des résultats du 2e trimestre 2026, car elle "suppose l'absence d'amélioration au Moyen-Orient d'ici la fin de l'année et aucune récupération de coûts supplémentaires".

Par conséquent, le broker a réduit sa prévision de BNPA (bénéfice net par action) 2026 de 28%, se situant 10% en dessous du consensus Visible Alpha, mais sur une base de comparaison faible : "Nous réduisons notre BNPA 2027 dans une moindre mesure (-7%), car nous modélisons une récupération de coûts additionnelle permettant à la marge d'EBITDA de la division Project Delivery de remonter à 7,3% (contre 5,6% au 2e semestre 2026). Nous sommes 4% en dessous du consensus pour le BNPA 2027, mais nous pensons que cela est plus qu'intégré dans le cours actuel."

Dans le cadre d'un scénario défavorable sans amélioration jusqu'à fin 2027 (absence de redressement des marges, nouveaux retards de chiffre d'affaires et compression supplémentaire du multiple d'EBITDA à 5x), l'action vaudrait 25 EUR , soit une baisse limitée à 15% par rapport au cours actuel.

Des perspectives long terme portées par la diversification du GNL

UBS estime que les perspectives à long terme de Technip Energies se sont améliorées au cours des derniers mois, alors que davantage d'acheteurs de GNL cherchent à diversifier leurs approvisionnements hors du Moyen-Orient. L'analyste s'attend à ce que cette dynamique se traduise par des prises de commandes supérieures et un chiffre d'affaires plus élevé à la fin des années 2020.

Dans sa dernière étude sur les décisions finales d'investissement (FID) dans le secteur pétrolier et gazier, UBS a relevé de 10% ses anticipations de FID dans le GNL pour la période 2026-2028 et avancé le calendrier de plusieurs projets.

"Technip Energies est bien positionnée sur plusieurs dossiers majeurs, notamment Abadi LNG en Indonésie, le nouveau projet Fujairah LNG et un autre projet aux Etats-Unis. De plus, Commonwealth LNG, pour lequel Technip Energies travaille sur la première phase, a récemment annoncé des plans d'extension", conclut le broker.

Abadi LNG est un projet géant opéré par Inpex dans le bloc de Masela. Il vise à produire environ 9,5 millions de tonnes de GNL par an, en y intégrant un système de captage et stockage du carbone (CSC) pour réduire son empreinte environnementale.

Fujairah LNG est un projet majeur mené aux Emirats arabes unis par ADNOC pour construire une nouvelle usine d'exportation de GNL à faible émission de carbone. L'infrastructure fonctionnera à l'électricité propre pour alimenter la liquéfaction.

Commonwealth LNG est un projet d'exportation situé à Cameron (Louisiane), conçu sur un modèle modulaire de 9,3 millions de tonnes par an. L'extension visée permettra d'ajouter des capacités de stockage et de liquéfaction supplémentaires.