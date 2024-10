Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: révise à la hausse ses prévisions 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une forte croissance du chiffre d'affaires de 13 % à 4 970,8 ME sur 9 mois par rapport à l'année précédente.



La marge d'EBIT récurrent ajusté est stable à 7,2 % et le résultat dilué par action est en hausse de 35 % à 1,55 E par rapport à l'année précédente.



Pour l'activité commerciale, le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 17 % sur les neuf premiers mois de l'exercice 2024 par rapport à l'année précédente à 3 495,5 millions d'euros.



Le groupe a profité d'une contribution croissante de Qatar NFS et Qatar NFE, ainsi que d'une activité accrue en offshore, partiellement compensée par une activité réduite dans les projets dans l'aval en phase d'achèvement.



Les prises de commandes ajustées des neuf premiers mois de l'exercice 2024 s'élèvent à 4 814 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 1,0.



Le groupe annonce une révision à la hausse de la prévision de chiffre d'affaires pour l'année 2024 à 6,5-6,8 milliards d'euros, contre 6,1-6,6 milliards d'euros précédemment. Il vise également une marge d'EBIT récurrent de 7,0 % - 7,5 % et un résultat dilué par action en croissance à deux chiffres.





