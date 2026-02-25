Technip Energies remporte un contrat "majeur" auprès de QatarEnergy

Technip Energies TE.PA a annoncé mercredi avoir remporté un contrat "majeur" auprès de QatarEnergy pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field West.

Dans un communiqué, le groupe français précise que ce contrat, qui représente plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et a été enregistré au premier trimestre, porte sur la livraison de deux méga-trains.

