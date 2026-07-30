Technip Energies plonge : le conflit au Moyen-Orient pèse lourdement sur les marges

(Zonebourse.com) - Technip Energies (-14,53% à 27,88 euros) enregistre la plus forte baisse du SBF 120 ce jeudi. Le titre dévisse, pénalisé par des résultats du 1er semestre 2026 nettement inférieurs aux attentes. Si la dynamique commerciale reste excellente avec un carnet de commandes record, le conflit au Moyen-Orient engendre des surcoûts et contraint le groupe à revoir ses prévisions de rentabilité à la baisse.

La société française d'ingénierie et de technologie subit de plein fouet les répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui ont fortement dégradé sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année 2026, malgré une activité résiliente. Sur cette période, son chiffre d'affaires ajusté a légèrement augmenté de 1% sur un an pour s'établir à 2,764 milliards d'euros.

Selon le groupe, "la croissance prévue de l'activité sur les projets de GNL et de décarbonation aux Etats-Unis et en Europe a été en grande partie compensée par le ralentissement des projets au Moyen-Orient en raison de contraintes logistiques et de l'évolution des taux de change, notamment le renforcement de l'euro par rapport au dollar américain".

C'est au niveau de la rentabilité que le bât blesse. L'EBITDA récurrent ajusté sur ce 1er semestre a chuté de 45% par rapport à l'année précédente pour atteindre 117,6 MEUR, ramenant la marge d'EBITDA à 4,3% (-350 points de base). L'EBIT récurrent ajusté a dégringolé de 55% en glissement annuel, ressortant à 84,3 MEUR. La marge d'EBIT récurrent ajusté a diminué de 390 points de base, atteignant 3%.

Le résultat net s'élève à 95,9 MEUR au 1er semestre contre 191 MEUR il y a un an à la même période. D'ailleurs, la dégradation s'est particulièrement accélérée au 2e trimestre comme le soulignent les analystes de Jefferies : "le résultat net ajusté de 10,5 MEUR affiche un écart négatif de 88% par rapport au consensus de l'entreprise (97 MEUR) et de 87% par rapport à notre estimation (89 MEUR)". Le broker explique ce large écart par des difficultés opérationnelles et contractuelles liées au conflit au Moyen-Orient dans la division Project Delivery (Réalisation de projets).

Technip Energies précise que ces turbulences incluent :

- des réévaluations de litiges : certains éléments font toujours l'objet de procédures de résolution et pour lesquels Technip Energies fait valoir ses droits contractuels ;

- des surcoûts opérationnels : des dépenses supplémentaires ont été engagées pour assurer la logistique, la sécurité et la continuité des activités pour les projets au Moyen-Orient. Bien que le recouvrement de ces coûts soit attendu grâce à des protections contractuelles solides, l'ampleur et le calendrier exact de ces remboursements dépendront de l'évolution du conflit et des résultats des discussions commerciales.

Seule note rassurante sur le plan financier, le flux de trésorerie disponible, hors besoin en fonds de roulement et provisions, s'élève à 183 MEUR, soit un taux de conversion élevé de 86% de l'EBITDA.

Carnet de commandes record à 25 MdsEUR

Malgré ces vents contraires à court terme, la dynamique commerciale demeure très solide. Sur les six premiers mois de l'année, les prises de commandes ajustées s'envolent à 12,72 MdsEUR (contre 2,65 MdsEUR au 2e semestre 2025), portées par un ratio de renouvellement (book-to-bill) de 3,5.

Le carnet de commandes du groupe a ainsi bondi de plus de 50% depuis le début de l'année, pour atteindre 25 MdsEUR, soit un nouveau record établi. Cela représente environ trois fois le chiffre d'affaires annuel.

Livraison de projets : baisse de sa prévision de marge d'EBITDA pour 2026

Face à ces contraintes persistantes, Technip Energies a ajusté ses guidances pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Pour la division Livraison de projet, si le chiffre d'affaires entre 5,7 et 6,3 MdsEUR reste inchangé, la prévision de marge d'EBITDA est abaissée. Elle est attendue maintenant supérieure à 5% contre une fourchette précédente de 6,5-7,5%.

Pour la division Technologie, produits et services (TPS), si le chiffre d'affaires entre 1,9 et 2,2 MdsEUR reste maintenu, la marge d'EBITDA

est désormais anticipée à environ 15% contre environ 14,5% auparavant.

Analysant ce réajustement, Oddo BHF note qu'"en retenant le milieu de fourchette et une marge d'EBITDA de 5% pour l'activité Livraison de projet, cela implique une révision à la baisse du consensus de 30% (à titre indicatif, la baisse serait de 26% si l'on retenait un taux de 5,5% pour cette activité)".

Malgré ces modifications dans les prévisions, le broker reste à surperformance avec un objectif de cours à 49 EUR. L'analyste juge que "les prises de commandes sont excellentes, la conversion en cash reste très bonne mais que le consensus devrait de nouveau abaisser ses estimations pour 2026 qui s'annonce être une année de transition".

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