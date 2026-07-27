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Technip Energies-Partenariat avec EDF pour le programme EPR 2
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 07:08
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Technip Energies NV TE.PA :

* SIGNE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC EDF POUR SOUTENIR LE PROGRAMME EPR2

* ACCORD VISE À RENFORCER LES CAPACITÉS DE RÉALISATION DU PROGRAMME EN MOBILISANT LES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES DES DEUX GROUPES

* MOBILISERA SES EXPERTISES EN GESTION DE PROJET AU SEIN D'ÉQUIPES INTÉGRÉES AVEC LES ÉQUIPES D'EDF

Texte original tinyurl.com/yhvew6cj Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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