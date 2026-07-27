Technip Energies-Partenariat avec EDF pour le programme EPR 2

Technip Energies NV TE.PA :
* SIGNE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC EDF POUR SOUTENIR LE PROGRAMME EPR2
* ACCORD VISE À RENFORCER LES CAPACITÉS DE RÉALISATION DU PROGRAMME EN MOBILISANT LES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES DES DEUX GROUPES
* MOBILISERA SES EXPERTISES EN GESTION DE PROJET AU SEIN D'ÉQUIPES INTÉGRÉES AVEC LES ÉQUIPES D'EDF
Texte original tinyurl.com/yhvew6cj Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
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