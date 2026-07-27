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Technip Energies et EDF s'allient pour accompagner le programme nucléaire EPR2
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 08:36
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Technip Energies et EDF ont conclu un contrat-cadre stratégique destiné à soutenir la réalisation du programme français de construction des futurs réacteurs nucléaires EPR2.

Cet accord, non exclusif, vise à renforcer les capacités d'exécution des chantiers en s'appuyant sur les expertises complémentaires des deux groupes afin de contribuer au respect des objectifs de délais, de coûts et de qualité.

Dans ce cadre, EDF apportera son savoir-faire dans la conduite des grands projets nucléaires, tandis que Technip Energies mettra à profit son expertise reconnue dans la gestion et l'exécution de grands projets industriels complexes. Les équipes de Technip Energies seront ainsi intégrées aux équipes d'EDF pour intervenir sur les activités de gestion de projet.

Au-delà de son volet opérationnel, ce partenariat traduit la volonté des deux entreprises de s'inscrire dans une coopération de long terme afin d'accompagner la montée en puissance de la filière nucléaire française. Les deux groupes entendent notamment favoriser le partage d'expérience, renforcer les compétences de la filière et contribuer à la réalisation des futurs réacteurs EPR2.

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