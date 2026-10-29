Technip Energies: Ebitda record au T3, au-dessus des attentes, le titre grimpe

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par Rihab Latrache et Hugo Lhomedet
Technip Energies a fait état jeudi d'un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) récurrent supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, le plus élevé de son histoire, le groupe citant le redressement de sa rentabilité et confirmant ses objectifs financiers.
À la Bourse de Paris, vers 10h40 GMT, l'action bondissait de 10,3% à 35,9 euros, se hissant au sommet de l'indice SBF 120, lui-même en progression de 0,77% au même moment.
L'entreprise spécialisée dans l'ingénierie et la technologie pour le secteur de l'énergie a publié un Ebitda récurrent ajusté trimestriel de 172,4 millions d'euros, dépassant largement les 148 millions attendus par les analystes dans un consensus compilé par Technip Energies.
Bruno Vibert, directeur financier, a souligné durant une conférence téléphonique que "la dynamique commerciale exceptionnelle (...) donne une visibilité pluriannuelle et une situation financière très solide, qui nous permet (...) de continuer à investir".
Selon les analystes de Jefferies, le dépassement du consensus a été porté par le redressement de la marge du segment de l’activité Livraison de projets à 7%, contre +5,6% attendus par le courtier.
"Surtout, toutes les prévisions pour l'exercice 2026 sont confirmées", souligne Jefferies dans une note.
Le résultat opérationnel a atteint 100,9 millions d’euros pour la Livraison de projets, contre 23,8 millions d’euros au trimestre précédent.
Technip Energies a cependant enregistré un chiffre d'affaires ajusté trimestriel inférieur aux attentes, à 1,94 milliard d'euros, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,08 milliards, le groupe évoquant les perturbations prolongées dans son environnement opérationnel au Moyen-Orient.
Bruno Vibert a déclaré que de nombreux clients au Moyen-Orient ont accepté de prendre en charge les coûts supplémentaires engendrés par les perturbations. Les négociations commerciales se poursuivront jusqu’en 2027, voir au-delà.
(Rédigé par Rihab Latrache et Hugo Lhomedet, édité par Augustin Turpin)
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