Technip Energies: Ebitda record au T3, au-dessus des attentes, le titre grimpe

La raffinerie Petronor, détenue par Repsol, est implantée à Muskiz

par Rihab Latrache et Hugo Lhomedet

‌Technip Energies a fait état jeudi d'un bénéfice avant intérêts, impôts et ​amortissements (Ebitda) récurrent supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, le plus élevé de son histoire, le groupe citant le redressement de sa rentabilité et ​confirmant ses objectifs financiers.

À la Bourse de Paris, vers 10h40 GMT, l'action bondissait de 10,3% à ​35,9 euros, se hissant au sommet ⁠de l'indice SBF 120, lui-même en progression de 0,77% au même ‌moment.

L'entreprise spécialisée dans l'ingénierie et la technologie pour le secteur de l'énergie a publié un Ebitda récurrent ajusté trimestriel de ​172,4 millions d'euros, dépassant ‌largement les 148 millions attendus par les analystes dans ⁠un consensus compilé par Technip Energies.

Bruno Vibert, directeur financier, a souligné durant une conférence téléphonique que "la dynamique commerciale exceptionnelle (...) donne une visibilité pluriannuelle et ⁠une situation financière ‌très solide, qui nous permet (...) de continuer à investir".

Selon les ⁠analystes de Jefferies, le dépassement du consensus a été porté par ‌le redressement de la marge du segment de l’activité Livraison ⁠de projets à 7%, contre +5,6% attendus par le courtier.

"Surtout, ⁠toutes les prévisions ‌pour l'exercice 2026 sont confirmées", souligne Jefferies dans une note.

Le résultat opérationnel a ​atteint 100,9 millions d’euros pour ‌la Livraison de projets, contre 23,8 millions d’euros au trimestre précédent.

Technip Energies a cependant enregistré un ​chiffre d'affaires ajusté trimestriel inférieur aux attentes, à 1,94 milliard d'euros, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,08 milliards, le ⁠groupe évoquant les perturbations prolongées dans son environnement opérationnel au Moyen-Orient.

Bruno Vibert a déclaré que de nombreux clients au Moyen-Orient ont accepté de prendre en charge les coûts supplémentaires engendrés par les perturbations. Les négociations commerciales se poursuivront jusqu’en 2027, voir au-delà.

(Rédigé par Rihab Latrache et Hugo Lhomedet, ​édité par Augustin Turpin)