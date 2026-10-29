 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Technip Energies: Ebitda record au T3, au-dessus des attentes, le titre grimpe
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:49

Ajouter Boursorama à vos sources

La raffinerie Petronor, détenue par Repsol, est implantée à Muskiz

La raffinerie Petronor, détenue par Repsol, est implantée à Muskiz

par Rihab Latrache et Hugo Lhomedet

‌Technip Energies a fait état jeudi d'un bénéfice avant intérêts, impôts et ​amortissements (Ebitda) récurrent supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, le plus élevé de son histoire, le groupe citant le redressement de sa rentabilité et ​confirmant ses objectifs financiers.

À la Bourse de Paris, vers 10h40 GMT, l'action bondissait de 10,3% à ​35,9 euros, se hissant au sommet ⁠de l'indice SBF 120, lui-même en progression de 0,77% au même ‌moment.

L'entreprise spécialisée dans l'ingénierie et la technologie pour le secteur de l'énergie a publié un Ebitda récurrent ajusté trimestriel de ​172,4 millions d'euros, dépassant ‌largement les 148 millions attendus par les analystes dans ⁠un consensus compilé par Technip Energies.

Bruno Vibert, directeur financier, a souligné durant une conférence téléphonique que "la dynamique commerciale exceptionnelle (...) donne une visibilité pluriannuelle et ⁠une situation financière ‌très solide, qui nous permet (...) de continuer à investir".

Selon les ⁠analystes de Jefferies, le dépassement du consensus a été porté par ‌le redressement de la marge du segment de l’activité Livraison ⁠de projets à 7%, contre +5,6% attendus par le courtier.

"Surtout, ⁠toutes les prévisions ‌pour l'exercice 2026 sont confirmées", souligne Jefferies dans une note.

Le résultat opérationnel a ​atteint 100,9 millions d’euros pour ‌la Livraison de projets, contre 23,8 millions d’euros au trimestre précédent.

Technip Energies a cependant enregistré un ​chiffre d'affaires ajusté trimestriel inférieur aux attentes, à 1,94 milliard d'euros, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,08 milliards, le ⁠groupe évoquant les perturbations prolongées dans son environnement opérationnel au Moyen-Orient.

Bruno Vibert a déclaré que de nombreux clients au Moyen-Orient ont accepté de prendre en charge les coûts supplémentaires engendrés par les perturbations. Les négociations commerciales se poursuivront jusqu’en 2027, voir au-delà.

(Rédigé par Rihab Latrache et Hugo Lhomedet, ​édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
35,6400 EUR Euronext Paris +9,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 979,39 +1,17%
TOTALENERGIES
84,85 +1,50%
Pétrole Brent
114,29 -0,04%
STELLANTIS
4,141 -3,34%
SOCIETE GENERALE
63,25 +2,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank