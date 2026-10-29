Epargne : l'assurance vie a vécu le meilleur mois de septembre de son histoire avec un record de 15,4 milliards d'euros déposés par les épargnants

Les épargnants ont placé 41,3 milliards d’euros depuis le début de l’année, selon la Fédération France Assureurs. ( AFP / FRED TANNEAU )

Le directeur général de France Assureurs, Paul Esmein, a salué "la confiance que les Français placent en leur assurance vie".

C'est un montant record. En septembre, les épargnants ont déposé 15,4 milliards d'euros sur leur assurance vie, a annoncé ce jeudi 29 octobre la fédération France Assureurs, portant les encours de ces contrats à 2.161 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de 4,6 % sur un an. Le directeur général de France Assureurs, Paul Esmein, a salué le très bon niveau des cotisations sur le mois de septembre et "la confiance que les Français placent en leur assurance vie", lors d'une conférence téléphonique.

Dans le détail, les cotisations (équivalent en dépôts, en assurance vie) ont connu une légère hausse de 2 % par rapport au même mois de 2025 et atteignent ainsi le plus haut niveau pour un mois de septembre. Les cotisations progressent de 7 % pour les supports en unité de compte, des supports d'investissement risqués mais qui peuvent, les bonnes années, rapporter davantage que les fonds euros, garantis en capital, qui sont eux restés stables. Depuis début 2026, les cotisations atteignent 154,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 9,5 milliards d'euros par rapport à la même période en 2025. Il s'agit de leur plus haut niveau sur les neuf premiers mois de l'année depuis 2006.

Les prestations en hausse

En septembre 2026, les prestations (équivalent des retraits) ont cependant connu une hausse de 6 % par rapport à 2025, s'élevant à 11,3 milliards d'euros. La "collecte nette", c'est-à-dire le solde des montants déposés et des prestations versées par les assureurs, s'élève donc à 4,1 milliards d'euros, en légère baisse par rapport à celle de septembre 2025. Paul Esmein rappelle toutefois que même si "ça baisse très légèrement par rapport à 2025, ça reste quand même solidement positif".

Depuis le début de l'année, la collecte nette s'élève à 47,6 milliards d'euros, supérieure de 6,7 milliards d'euros à celle de 2025 sur la même période. Les cotisations sur les plans épargne retraite (PER) assurantiels sont également en hausse de 9 % au troisième trimestre 2026, atteignant 3,3 milliards d'euros. Depuis début 2026, les versements sur les PER assurantiels (transferts compris) sont en progression d'1 % par rapport à la même période en 2025. "La croissance soutenue des PER assurantiels depuis leur lancement fin 2019 témoigne de la solidité de ce produit d’épargne de long terme, dans un environnement économique et financier marqué par de fortes incertitudes", souligne Paul Esmein dans un communiqué.