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Technip Energies décroche un contrat de services d'ingéniérie avec L&T
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 07:06
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Technip Energies N.V. TE.PA :

* SÉLECTIONNÉ PAR L&T POUR UN CONTRAT SIGNIFICATIF DE SERVICES D'INGÉNIERIE POUR UN PROJET D'ADNOC OFFSHORE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

* COUVRE L'INGÉNIERIE, L'APPROVISIONNEMENT, LA CONSTRUCTION, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE (EPCIC) DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES OFFSHORE

* AINSI QUE LA MODIFICATION ET LA MODERNISATION D'INSTALLATIONS EXISTANTES

Texte original nGNX3vv5Rr Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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