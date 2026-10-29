Technip Energies : CA au T3 en-deçà des attentes avec les perturbations au Moyen-Orient

Technip Energies TE.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, l'entreprise spécialisée dans l'ingénierie et la technologie pour le secteur de l'énergie citant les perturbations prolongées dans son environnement opérationnel au Moyen-Orient.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires ajusté de 1,94 milliard d'euros au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,08 milliards d'euros dans un consensus compilé par Technip Energies.

L'Ebitda récurrent ajusté est cependant ressorti à 172,4 millions d'euros cette année, dépassant largement les 148 millions attendus dans le consensus.

"La performance de Technip Energies sur les neuf premiers mois de l'année témoigne de la résilience de notre modèle d'exécution dans un environnement opérationnel marqué par des perturbations prolongées au Moyen-Orient", a déclaré le directeur général, Arnaud Pieton, cité dans un communiqué de l'entreprise.

Le résultat opérationnel de l'activité Livraison de projets a atteint 100,9 millions d'euros, contre 23,8 millions d'euros au trimestre précédent, tandis que la marge s'est redressée, passant de 1,7% à 7%.

"La dynamique commerciale exceptionnelle (...) nous donne une visibilité pluriannuelle et une situation financière très solide, qui nous permet (...) de continuer à investir pour renforcer Technip Energies à l'avenir", a commenté Bruno Vibert, directeur financier, durant une conférence téléphonique.

Il a ajouté que de nombreux clients au Moyen-Orient ont accepté de prendre en charge les coûts supplémentaires engendrés par les perturbations. Les négociations commerciales se poursuivront jusqu'en 2027, voir au-delà.

Technip Energies a également confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache et Hugo Lhomedet, édité par Augustin Turpin)