Technip energies affiche un CA en baisse à 6.424,4 d'euros en 2023

Technip Energies NV TE.PA :
* CA EN 2023 À EUR 6.014,7 MLNS CONTRE EUR 6.424,4 MLNS IL Y A UN AN
* EBIT RÉCURRENT EN 2023 À EUR 445,1 MLNS CONTRE 451,1 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET EN 2023 À EUR 294,1 MLNS CONTRE 320,2 MLNS IL Y A UN AN
* PRISES DE COMMANDES EN 2023 À EUR 10.070,1 MLNS VERSUS EUR 3.844,8 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION EN 2023 À 1,63 EURO CONTRE 1.79 EURO IL Y A UN AN
* PRÉVISIONS POUR L’EXERCICE 2024 – IFRS AJUSTÉ: CA 6,1–6,6 MDS D’EUROS, MARGE D’EBIT RÉCURRENT 7,0 %–7,5 %, RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION: CROISSANCE À DEUX CHIFFRES
* "NOUS PROPOSONS UNE AUGMENTATION DE 10 % DU DIVIDENDE ANNUEL ET LANÇONS UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE 100 MILLIONS D’EUROS" - DG
Texte original sur Eikon ID:nGNE5bgK7y Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer