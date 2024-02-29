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Technip energies affiche un CA en baisse à 6.424,4 d'euros en 2023
information fournie par Reuters29/02/2024 à 07:41

Technip Energies NV TE.PA :

* CA EN 2023 À EUR 6.014,7 MLNS CONTRE EUR 6.424,4 MLNS IL Y A UN AN

* EBIT RÉCURRENT EN 2023 À EUR 445,1 MLNS CONTRE 451,1 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET EN 2023 À EUR 294,1 MLNS CONTRE 320,2 MLNS IL Y A UN AN

* PRISES DE COMMANDES EN 2023 À EUR 10.070,1 MLNS VERSUS EUR 3.844,8 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION EN 2023 À 1,63 EURO CONTRE 1.79 EURO IL Y A UN AN

* PRÉVISIONS POUR L’EXERCICE 2024 – IFRS AJUSTÉ: CA 6,1–6,6 MDS D’EUROS, MARGE D’EBIT RÉCURRENT 7,0 %–7,5 %, RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION: CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

* "NOUS PROPOSONS UNE AUGMENTATION DE 10 % DU DIVIDENDE ANNUEL ET LANÇONS UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE 100 MILLIONS D’EUROS" - DG

Texte original sur Eikon ID:nGNE5bgK7y Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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