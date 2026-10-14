Morgan Stanley: Bénéfice en hausse au 3e trimestre, porté par les opérations sur actions

L'illustration montre le logo de Morgan Stanley

Morgan Stanley a dépassé mercredi les prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre, citant la ‌hausse des revenus de la banque d'investissement et la bonne tenue des opérations sur actions, dans un contexte de volatilité dû à la décision de la Réserve fédérale américaine sur les ​taux d’intérêt et au conflit au Moyen-Orient

Ces turbulences ont contraint les investisseurs à rééquilibrer leurs portefeuilles, ce qui a entraîné une hausse des volumes de transactions et stimulé les revenus des salles de marché de la banque.

Morgan Stanley a enregistré un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars (5,18 millions d'euros) sur les opérations sur actions, soit une hausse de près de 41% par rapport ​à l'année dernière.

"L'activité de négociation d'actions de la société a largement contribué aux résultats globaux de la banque au troisième trimestre", a déclaré Daniel Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Le chiffre d'affaires issus des activités de négociation de titres à ​revenu fixe ont reculé de 7,3% pour s’établir à 2,01 milliards de dollars.

Le bénéfice attribuable ⁠à Morgan Stanley a été de 4,91 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 4,61 milliards de dollars, ‌soit 2,80 dollars par action, il y a un an.

Selon les estimations compilées par LSEG, les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,91 dollars par action.

PERFORMANCES DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT

La valeur globale des opérations a chuté de 41% par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 993 milliards de ​dollars, selon les données de LSEG, passant ainsi sous la barre des ‌1.000 milliards de dollars pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2025.

Le marché des introductions en bourse est également resté ⁠morose. Plusieurs entreprises ont notamment suspendu leurs projets en invoquant des conditions de marché difficiles.

Toutefois, le chiffre d’affaires de la banque d’investissement de Morgan Stanley a augmenté de 2% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 2,16 milliards de dollars.

L'action Morgan Stanley a progressé d'environ 5,1% en 2026, affichant une performance inférieure à celle du marché dans son ensemble. Le titre s'échangeait ⁠en légère hausse en avant-Bourse.

LE CRÉDIT ‌PRIVÉ PERD DE VIGUEUR

Les demandes de retrait des investisseurs au sein du North Haven Private Income Fund de Morgan Stanley sont restées élevées au troisième ⁠trimestre, allant à contre-courant d’une tendance générale du secteur marquée par un ralentissement des rachats.

Les investisseurs ont voulu liquider 11,4% des parts lors de la dernière offre publique de rachat de ‌ce fonds de crédit privé, un chiffre proche des 11,6% demandés au trimestre précédent.

Le secteur du crédit privé a subi des pressions de rachat en raison ⁠des craintes des investisseurs que l’intelligence artificielle ne perturbe les entreprises de logiciels présentes dans leurs portefeuilles.

Toutefois, les demandes de retrait ⁠globales auprès des principaux fonds se sont atténuées ‌au troisième trimestre, les gestionnaires d’actifs ayant résorbé les arriérés existants et le moral des investisseurs s’étant redressé.

La branche de gestion d’actifs de Morgan Stanley, qui héberge les fonds de crédit ​privé, a enregistré un chiffre d’affaires net de 1,46 milliard de dollars au cours du trimestre ‌clos en septembre, en baisse par rapport aux 1,65 milliard de dollars enregistrés un an auparavant.

Parallèlement, le chiffre d’affaires net de sa branche de gestion de patrimoine, qui a atteint au deuxième trimestre 2026 son objectif ​de longue date de 10.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, est ressorti à 9,07 milliards de dollars, en hausse de 10,1% par rapport à l’année précédente.

"Certains pourraient être déçus par le chiffre d’affaires de la gestion de patrimoine. Celui-ci s’est révélé légèrement inférieur aux prévisions, ce qui est significatif car la gestion de patrimoine est l’un des principaux moteurs de ⁠croissance stratégiques de la banque", a estimé Daniel Coatsworth.

Morgan Stanley a développé ses activités de gestion de patrimoine ces dernières années afin de générer des bénéfices plus stables et de réduire sa dépendance vis-à-vis de ses divisions de négoce et de banque d’investissement, caractérisées par une forte volatilité.

Les entrées nettes d'actifs ont atteint un niveau record de 232 milliards de dollars, dont un peu plus de la moitié provenait des flux liés aux introductions en bourse, a précisé la banque.

Son chiffre d'affaires net est de 20,34 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 18,22 milliards de dollars enregistrés il y a un an et supérieur aux prévisions, qui s'élevaient à 19,95 milliards de dollars.

(Rédigé par Pritam Biswas à Bangalore et Saeed Azhar à ​New York; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)