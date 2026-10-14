États-Unis: Les prix à la consommation progressent en septembre, tirés par le carburant

PepsiCo va baisser les prix des Lay's et des Doritos face à la résistance des consommateurs

L'inflation aux États-Unis a accéléré ‌en septembre, en raison notamment de la hausse des prix des carburants, ​montrent les données officielles publiées mercredi.

Les prix à la consommation ont augmenté de 3,7% sur un an, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient ​sur +3,6% après une hausse de 3,4% en août.

Sur un mois, les prix avancent de 0,6%, comme ​prévu, après +0,4% en août.

La mesure dite "core" est ⁠pour sa part ressortie à +2,6% sur un an en septembre, alors ‌que les économistes tablaient sur +2,5% après +2,4% en août.

Ce rapport fait suite à des enquêtes menées ce mois-ci qui ont mis ​en évidence une nouvelle ‌détérioration du moral des consommateurs et une chute de ⁠la cote de popularité de Donald Trump, alimentées par l’inquiétude face à la hausse du coût de la vie.

Un sondage Reuters/Ipsos a révélé qu’environ 78% ⁠des Américains imputaient ‌la hausse des prix, qui dépasse la progression des salaires, ⁠aux politiques de Donald Trump, notamment aux droits de douane sur les ‌importations et au conflit entre les États-Unis et Israël d'une ⁠part et l’Iran d'autre part.

Le rapport sur l’inflation de ⁠l'indice des prix à ‌la consommation (IPC) de septembre était très attendu par des millions de retraités ​et d’autres bénéficiaires de la Sécurité ‌sociale qui cherchaient à déterminer de combien leurs prestations augmenteraient l’année prochaine.

L’Administration de la Sécurité sociale ​utilise les données de l’IPC pour les salariés urbains et les employés de bureau, couvrant la période allant du troisième trimestre 2025 ⁠au troisième trimestre 2026, afin de déterminer l’ajustement annuel au coût de la vie des prestations de Sécurité sociale et du revenu de sécurité supplémentaire (SSI) pour 2027.

Ces programmes bénéficient aux retraités, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap et à certaines veuves, certains veufs et certains enfants.

(Rédigé par Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)