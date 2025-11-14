 Aller au contenu principal
Teamshares s'introduit en bourse aux États-Unis par le biais d'une opération SPAC de 746 millions de dollars soutenue par T. Rowe Price
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Teamshares sera négocié sur le Nasdaq après une fusion à blanc

*

L'opération devrait générer jusqu'à 333 millions de dollars de recettes

*

Teamshares investira dans d'autres acquisitions, selon le directeur général

(Ajout de noms d'investisseurs supplémentaires au paragraphe 10) par Manya Saini

Teamshares, un acheteur de petites et moyennes entreprises, a déclaré vendredi qu'il s'introduirait en bourse aux États-Unis par le biais d'un accord à blanc de 746 millions de dollars avec Live Oak Acquisition Corp LOKV.O soutenu par des comptes conseillés par le géant de l'investissement T. Rowe Price TROW.O .

Les opérations d'acquisition à but spécifique ont fait leur retour à Wall Street en 2025 après des années d'activité réduite, plusieurs investisseurs et sociétés financières de premier plan se tournant à nouveau vers cette voie alternative aux marchés publics.

Teamshares acquiert des petites et moyennes entreprises à l'aide de sa plateforme technologique et se décrit comme une entreprise de technologie financière et une société de portefeuille. Ses filiales ont généré un chiffre d'affaires consolidé de plus de 400 millions de dollars dans 40 secteurs d'activité et 30 États.

"Environ 3 millions d'entreprises ont des propriétaires âgés de plus de 55 ans et devront probablement être vendues au cours de la prochaine décennie, étant donné que les successions familiales sont devenues rares", a déclaré Michael Brown, cofondateur et directeur général de l'entreprise, à Reuters.

L'opération devrait générer jusqu'à 333 millions de dollars de recettes, ce qui comprend un investissement privé de 126 millions de dollars dans des capitaux propres cotés en bourse sous l'égide de T. Rowe Price, avec la participation d'autres investisseurs institutionnels et des liquidités détenues sur le compte fiduciaire de la SPAC.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée, ce qui lui permet de s'introduire en bourse sans passer par une introduction en bourse traditionnelle.

"Les données que nous avons observées concernant la performance du cours des actions pour les deSPAC ayant un Ebitda d'au moins 25 millions de dollars sont à peu près les mêmes que celles des introductions en bourse conventionnelles, donc si vous pouvez prévoir une croissance des bénéfices, la SPAC est un excellent moyen d'entrer en bourse", a déclaré Michael Brown.

Le terme "DeSPAC" fait référence à l'achèvement d'une fusion SPAC, par laquelle la cible devient cotée en bourse.

Les investisseurs actuels de Teamshares sont Khosla Ventures, USV, QED Investors, Slow Ventures, Inspired Capital et Spark Capital.

Après la conclusion de l'opération, la société combinée opérera sous le nom de "Teamshares Inc" et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "TMS".

"La combinaison nous permet de continuer à réinvestir dans d'autres acquisitions et de développer continuellement notre plateforme technologique, qui sont les deux moteurs de Teamshares", a déclaré Michael Brown.

