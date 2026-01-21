TE Connectivity prévoit un bénéfice en hausse pour le deuxième trimestre grâce à la forte demande d'outils d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anshuman Tripathy

TE Connectivity TEL.N a prévu un bénéfice du deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, le fabricant de composants électroniques misant sur une hausse de la demande pour ses outils et produits liés à l'IA.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour le deuxième trimestre d'environ 2,65 dollars, contre 2,63 dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La demande mondiale croissante d'outils et de produits liés à l'IA a stimulé les investissements dans les centres de données et les équipements de réseau, ce qui a profité à des entreprises comme TE. Au premier trimestre, les ventes du segment des solutions industrielles de l'entreprise ont bondi de plus de 38 % en glissement annuel. Cette unité fabrique des systèmes de connecteurs électriques et des composants pour l' automatisation des usines, ainsi que des équipements utilisés dans les centres de données.

Le directeur général Terrence Curtin a déclaré à Reuters lors d'une interview qu'il s'attendait à ce que le segment industriel de la société reste fort, citant les tendances observées dans son carnet de commandes. La société a enregistré des commandes trimestrielles de plus de 5 milliards de dollars, a déclaré M. Curtin. L'entreprise basée à Galway, en Irlande, a enregistré une hausse de 10 % en glissement annuel de ses ventes nettes au premier trimestre dans son segment des solutions de transport, qui fabrique des terminaux, des systèmes de connexion et des capteurs utilisés dans les véhicules. TE a bénéficié de la vigueur du marché automobile en Chine, en particulier des véhicules électriques qui nécessitent une connectivité des données, a déclaré M. Curtin. Pour le premier trimestre clos le 26 décembre, TE Connectivity a déclaré un bénéfice ajusté de 2,72 $ par action, dépassant les estimations des analystes de 2,55 $ par action. Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 4,67 milliards de dollars, contre des estimations de 4,53 milliards de dollars.