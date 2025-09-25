TD Synnex en hausse après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la société de services informatiques TD Synnex SNX.N ont augmenté de 3,8 % à 156,03 $ dans les échanges de l'après-midi

** La société prévoit un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations après que les résultats trimestriels aient été battus ** La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour le quatrième trimestre compris entre 3,45 $ et 3,95 $, par rapport aux estimations des analystes de 3,33 $, selon les données compilées par LSEG ** SNX affiche un chiffre d'affaires de 15,65 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 15,11 milliards de dollars estimés par les analystes

** Bénéfice ajusté de 3,58 $ par action contre 3,04 $ estimés par les analystes

** En incluant les mouvements de la séance, SNX est en hausse d'environ 32 % depuis le début de l'année