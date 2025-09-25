 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TD Synnex en hausse après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la société de services informatiques TD Synnex SNX.N ont augmenté de 3,8 % à 156,03 $ dans les échanges de l'après-midi

** La société prévoit un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations après que les résultats trimestriels aient été battus ** La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour le quatrième trimestre compris entre 3,45 $ et 3,95 $, par rapport aux estimations des analystes de 3,33 $, selon les données compilées par LSEG ** SNX affiche un chiffre d'affaires de 15,65 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 15,11 milliards de dollars estimés par les analystes

** Bénéfice ajusté de 3,58 $ par action contre 3,04 $ estimés par les analystes

** En incluant les mouvements de la séance, SNX est en hausse d'environ 32 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TD SYNNEX
156,680 USD NYSE +4,26%
