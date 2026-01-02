A New York, Mamdani promet de montrer que "la gauche peut gouverner"

Le nouveau maire democrate de New York Zohran Mamdani lors de sa cérémonie d'investiture, le 1er janvier 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Élu sur son engagement à lutter contre la vie chère, le nouveau maire démocrate de New York Zohran Mamdani a promis jeudi de montrer que "la gauche peut gouverner" aux Etats-Unis, au premier jour de sa prise de fonction.

Devant un parterre de milliers de New-Yorkais rassemblés dans un froid mordant, le jeune élu de 34 ans issu de la petite formation des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), a promis qu'il ne renierait pas ses engagements de campagne.

"Service universel de garde d'enfants", "gel des loyers", "bus rapides et gratuits"... "A partir d'aujourd’hui, nous gouvernerons avec ampleur et audace", a-t-il lancé.

"J'ai été élu en tant que socialiste démocrate, je gouvernerai comme un socialiste démocrate", a encore promis Zohran Mamdani.

Il n'a mentionné qu'une fois le nom de Donald Trump, pour dire qu'il entendait répondre aux attentes des électeurs ayant voté pour le républicain à la présidentielle, souvent motivés par la hausse du coût de la vie.

Potentiel signe que la trêve entre les deux hommes se poursuit depuis leur rencontre à la Maison Blanche fin novembre, au cours de laquelle ils avaient fait assaut d'amabilité l'un envers l'autre, contrastant avec une campagne très tendue.

Après une première prestation de serment faite mercredi soir devant Letitia James - la procureure démocrate de l'Etat de New York et ennemie déclarée de Donald Trump - c'est devant le champion de la gauche américaine Bernie Sanders que le nouveau maire a juré dans l'après-midi.

"A un moment de l’histoire de notre pays où nous voyons trop de haine, trop de division et trop d’injustice, merci d’avoir élu Zohran Mamdani pour maire de New York !", a lancé à la foule le sénateur du Vermont (nord-est) de 84 ans.

- "Espoir" -

Des New-Yorkais se rendent à la cérémonie d'investiture du nouveau maire démocrate de la ville Zohran Mamdani, le 1er janvier 2025. ( AFP / Leonardo Munoz )

Comme il l'avait fait la veille, c'est sur un exemplaire du Coran que le premier maire musulman de l'histoire de la ville a prêté serment, aux côtés de son épouse, l'illustratrice et céramiste Rama Duwaji.

Autre star des progressistes américains, l'élue de New York au Congrès Alexandria Ocasio-Cortez est montée sur scène au son des premières notes de "NUEVAYoL" de Bad Bunny, qui rend hommage à New York et à la culture portoricaine.

En ces "temps intenables", la ville a "choisi le courage plutôt que la peur !", a-t-elle lancé à la foule.

Dans l'assistance, Ken Foster, 61 ans, employé de mairie, qui avait rejoint la campagne de Zohran Mamdani au printemps dernier. "C’est assez incroyable que nous en soyons arrivés à ce moment, et le voir effectivement prendre ses fonctions", dit-il.

"Nous avons soutenu beaucoup de campagnes politiques par le passé qui ont très mal fini, et c’est la première fois de notre vie, à l'un comme à l'autre, que nous ressentons un semblant d’espoir politique", rapporte pour sa part Jacob Byerly, scientifique de 31 ans, aux côtés de son épouse Auburn Byerly, dessinatrice en architecture de 34 ans.

Jeune élu local du Queens sans longue expérience politique, Zohran Mamdani aura fort à faire pour mettre en oeuvre ses promesses de campagne, qui ont suscité une grande attente auprès de la population.

A quelques mois des élections de mi-mandat, ses réussites et échecs seront également scrutés à la loupe par le camp démocrate, qui continue de chercher l'inspiration pour s'opposer à Donald Trump.

Soutien de longue date de la cause palestinienne, extrêmement critique sur la politique d'Israël, l'élu se sait en outre étroitement surveillé sur la question de la défense de la communauté juive, sur fond de montée de l'antisémitisme à New York comme ailleurs aux Etats-Unis.

Depuis son élection, une de ses recrues a démissionné après la révélation de tweets antisémites qu'elle avait postés dans sa jeunesse.