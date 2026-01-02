Ukraine : Zelensky choisit le chef du renseignement militaire Boudanov pour diriger son cabinet

Volodymyr Zelensky et Kyrylo Boudanov à Kiev, le 2 janvier 2026 (photo du service de presse de la présidence de l'Ukraine) ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi avoir choisi le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov, réputé pour avoir orchestré de retentissantes opérations contre la Russie, pour diriger son administration.

"J'ai eu une rencontre avec Kyrylo Boudanov et lui ai proposé de prendre la tête du cabinet présidentiel", a écrit M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

"C'est un honneur pour moi et une responsabilité de me concentrer sur les questions de sécurité stratégique d'importance cruciale pour notre Etat en ce moment historique pour l'Ukraine", a réagi M. Boudanov peu après, sur Telegram.

"Des procédures formelles" pour sa nomination officielle "ont commencé", a indiqué aux journalistes un conseiller du président, Dmytro Lytvyn.

Le précédent chef de l'administration, Andriï Iermak, très influent, avait quitté son poste fin novembre à la suite d'un scandale de corruption au sein du gouvernement.

Des agences anticorruption ukrainiennes avaient mené des perquisitions à son domicile, sans l'inscrire à ce stade sur la liste des suspects.

Kyrylo Boudanov à Kiev, le 2 janvier 2026 (photo du service de presse de la présidence de l'Ukraine) ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

Son successeur Kyrylo Boudanov, qui aura 40 ans dans deux jours, s'est forgé une réputation auréolée de coups d'éclat, après presque quatre ans d'invasion russe en Ukraine.

A la tête du département du renseignement militaire ukrainien (GUR) depuis 2020, M. Boudanov a personnellement participé à plusieurs opérations militaires dans lesquelles il a été blessé.

Selon le porte-parole du GUR, il a également été visé par "plus de dix tentatives d'attentats".

"L'Ukraine a aujourd'hui besoin de se concentrer davantage sur les questions de sécurité et sur le développement des forces de défense et de sécurité, ainsi que sur la voie diplomatique dans les négociations", a déclaré M. Zelensky en expliquant son choix.

"Kyrylo possède une expertise particulière dans ces domaines et la force nécessaire pour obtenir des résultats", a-t-il poursuivi.