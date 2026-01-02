 Aller au contenu principal
Guerre en Ukraine : le Russie accuse Kiev d'avoir tué des civils, l'Ukraine assure ne frapper que des "cibles militaires"
information fournie par Boursorama avec Media Services 02/01/2026 à 13:16

La Russie avait accusé jeudi Kiev d'avoir frappé un café et un hôtel pendant les célébrations du nouvel an dans le village de Khorly, situé sur une minuscule péninsule de la côte de la mer Noire dans la partie occupée de la région ukrainienne de Kherson.

Photo fournie par le gouverneur de la région de Kherson nommé par la Russie, Vladimir Saldo, montrant le site d’une attaque de drone contre un hôtel à Khorly, le 1er janvier 2026. ( The Governor of Kherson region Vladimir Saldo / - )

Un porte-parole de l'armée ukrainienne a assuré vendredi 2 janvier que les troupes de Kiev ne ciblaient que des "cibles miltiaires" russes, alors que Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir tué 27 civils lors d'une frappe de drones sur un café et un hôtel dans une zone occupée du sud du pays.

"Les Forces de défense de l'Ukraine respectent les normes du droit international humanitaire et frappent exclusivement des cibles militaires ennemies", a déclaré à l' AFP le porte-parole de l'état-major, Dmytro Lykhoviy. Une source au sein des forces de défense ukrainiennes a confirmé l'attaque à l' AFP tout en assurant qu'elle avait ciblé un rassemblement militaire russe dans un site fermé aux civils.

La Russie avait accusé jeudi Kiev d'avoir frappé un café et un hôtel pendant les célébrations du nouvel an dans le village de Khorly , situé sur une minuscule péninsule de la côte de la mer Noire dans la partie occupée de la région ukrainienne de Kherson. Un nouveau bilan, fourni vendredi par le gouverneur de la région de Kherson nommé par Moscou, Vladimir Saldo, fait état de la mort de "27 civils, dont deux enfants" . Un précédent bilan jeudi des autorités russes faisait état de 24 morts.

"Désinformation"

La Russie a accusé Kiev de "torpiller consciemment toute tentative de recherche de solutions pacifiques au conflit". Ces accusations interviennent dans un contexte d'intenses efforts diplomatiques pilotés par les Etats-Unis et visant à mettre fin à la guerre entre Kiev et Moscou déclenchée il y a presque quatre ans par l'invasion russe de l'Ukraine, pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Kiev a de son côté accusé Moscou de chercher à saper le processus diplomatique avec de la "désinformation". La Russie a "eu recours à plusieurs reprises à la désinformation et à de fausses déclarations , notamment dans le but d'influencer les partenaires internationaux de l'Ukraine et le cours des négociations de paix", a déclaré Dmytro Lykhoviy.

Un porte-parole militaire ukrainien, Viktor Tregoubov, s'est moqué des accusations russes sur les réseaux sociaux jeudi.

"Alors, qui séjournait à l'hôtel pour le nouvel an dans un village situé près de la ligne de front, dans la région de Kherson (...)? Bien sûr, c'était la population locale ! Ils vont toujours dans des hôtels pour le nouvel an ! Les plages de Kherson sont particulièrement accueillantes à moins quatre degrés", a-t-il ironisé sur Facebook.

Un communiqué de l'état-major publié jeudi matin a mentionné des frappes ukrainiennes ayant "touché deux zones de concentration de personnel militaire et un poste de commandement de drones ennemi", sans toutefois les localiser.

5 commentaires

  • 14:07

    L'OTAN a une fâcheuse tendance à cibler en priorité les civils dans ses guerres. L'Ukraine n'est pas une exception depuis le Maidan.

