TD Cowen relève son objectif de cours pour ArcBest, saluant la bonne dynamique des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 juin - ** TD Cowen relève son objectif de cours pour la société de logistique ArcBest Corp ARCB.O de 137 $ à 175 $, tout en maintenant sa recommandation à “conserver”
** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 5,3% par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage actualise son modèle pour l'entreprise afin de refléter les tendances solides observées depuis le début du trimestre et la dynamique attendue des prix suite à l'annonce d'une hausse générale des tarifs en milieu d'année
** Il indique qu'ARCB est en train de restructurer son réseau en se débarrassant du fret à faible valeur ajoutée et en se concentrant sur les expéditions à plus forte marge
** Six des douze sociétés de courtage attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, six la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 147,50 $ – données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 124%
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