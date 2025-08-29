 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TD Cowen relève le PT de Parker-Hannifin en raison de la vigueur de l'aérospatiale
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 18:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** TD Cowen relève le PT du fabricant de produits de contrôle des mouvements Parker-Hannifin PH.N à 650 $, contre 575 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une baisse de 15,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** TD Cowen considère que la société est bien positionnée après un passage à une évaluation de meilleure qualité, mais souligne la nécessité d'une dynamique industrielle plus forte pour soutenir la croissance de l'exercice 26, même si l'exécution reste solide et que l'aérospatiale continue d'afficher de bonnes performances

** Note que la société est susceptible de poursuivre d'autres transactions après l'achat de Meggit afin de poursuivre sa croissance et de rester stable malgré la volatilité du marché

** Dix-neuf des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheté" ou supérieur, six la considèrent comme "conservée"; leur estimation médiane est de 802 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 19,7 % depuis le début de l'année

