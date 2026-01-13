TD Cowen devient haussier sur KLA en citant la hausse de la demande induite par l'IA ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 janvier - ** Les actions du fournisseur d'équipement de fabrication de puces KLA Corp KLAC.O sont en hausse de 1,53 % à 1 450 $ en pré-marché ** TD Cowen passe de "hold" à "buy"; augmente les prévisions de 1 300 $ à 1 800 $, , soit une hausse de 26 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La part de marché de KLAC devrait augmenter en 2027, sous l'effet d'une réorientation des dépenses vers les fonderies de pointe et la DRAM (puce de mémoire à haute vitesse)
** BofA Global Research augmente également le PT de KLAC à 1 650 $ de 1 450 $
** 15 courtiers sur 29 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 1 300 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, l'action a progressé de 109 % au cours des 12 derniers mois
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer