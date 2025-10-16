 Aller au contenu principal
TD Bank confie à des vétérans de l'industrie les postes de conseiller général et de responsable financier pour renforcer l'équipe américaine
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Toronto-Dominion TD.TO a nommé jeudi des vétérans de l'industrie, Brian Callanan, au poste d'avocat général des États-Unis et Andre Ramos, au poste de directeur financier des États-Unis, dans le cadre des derniers efforts déployés par la banque canadienne pour renforcer sa présence au sud de la frontière.

Ces changements, qui entreront en vigueur le 1er décembre, font suite à la pénalité record de 3 milliards de dollars américains imposée à TD Bank après qu'elle a plaidé coupable de complot en vue de commettre des actes de blanchiment d'argent et d'autres accusations connexes, ce qui a entraîné un plafond réglementaire sur ses actifs aux États-Unis et des mesures correctives continues en matière de conformité.

En dépit de ce plafond, la TD Bank considère toujours les États-Unis comme un marché de croissance clé. La banque doit toutefois rendre compte à un contrôleur indépendant qui supervise les opérations, suit les améliorations en matière de risque et de contrôle et rend compte aux autorités de réglementation.

Brian Callanan rejoint la TD Bank après avoir travaillé pour Liberty Strategic Capital, où il a occupé les postes de directeur général senior et de conseiller général. Auparavant, il était avocat général du département du Trésor des États-Unis.

Andre Ramos a passé plus de dix ans chez JPMorgan Chase

JPM.N où il a occupé des postes de directeur financier, dont le plus récent était celui de directeur financier des services bancaires aux consommateurs. Il a également occupé des postes de direction dans les domaines de la finance, de la trésorerie et de la tarification chez American Express, HSBC et Citi.

Le mois dernier, la banque a également nommé un autre vétéran de JPMorgan, Jon Rasmussen, au poste de chef de la conformité pour les États-Unis, dans le cadre d'un remaniement plus large de son équipe de gestion des risques et de la criminalité financière.

"Nous avons un plan ambitieux pour devenir un concurrent plus efficace, plus rentable et plus puissant aux États-Unis", a déclaré Leo Salom, président et chef de la direction de TD Bank U.S.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
298,850 USD NYSE -2,41%
TORONTO-DOMINION
110,730 CAD TSX -1,97%
