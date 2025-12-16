Engie en négociations exclusives avec le fonds Latour Capital pour lui céder sa filiale Engie Home Services

( AFP / ALAIN JOCARD )

L'énergéticien Engie a annoncé mardi être entré "en phase de négociations exclusives" avec le fonds d'investissement français Latour Capital pour la cession de sa filiale Engie Home Services qui emploie quelque 5.000 personnes, confirmant à l'AFP une information du média L'Informé.

Engie Home Services (EHS), filiale en charge de l'installation, de l'entretien et du dépannage des appareils de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude, emploie plus de 4.500 personnes en France et plus de 430 en Belgique et en Italie.

La cession annoncée de la filiale suscite depuis des mois l'inquiétude de la CGT, qui a alerté cet été les parlementaires sur le sujet.

"La finalisation de l'opération" est "envisagée à la fin du premier semestre 2026", précise Engie, sans communiquer sur le montant de la cession. D'après L'Informé, Engie Home Services a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 524 millions d'euros.

Latour Capital "présente un projet industriel solide, offrant des perspectives de développement" pour Engie Home Services, ainsi que "des garanties sociales conformes aux exigences du groupe", assure Engie dans son communiqué.

Les négociations entre Latour Capital et Engie s'accompagnent "du lancement du processus de consultation des instances représentatives du personnel compétentes", précise Engie.

Les négociations exclusives avec Latour Capital débutent après "un processus d'analyse et de discussions avec plusieurs acteurs", explique l'énergéticien. Parmi les candidats à la reprise d'Engie Home Services figurait notamment Fnac-Darty, selon plusieurs titres de presse.

Engie rappelait cet été avoir engagé depuis plusieurs années une "transformation avec un projet de croissance sur son cœur de métier d'énergéticien", qui l'a déjà amené à revendre en 2022 son activité de multi-services Equans à Bouygues.

Toujours dans cette optique, le groupe avait annoncé en mars dernier aux partenaires sociaux "le lancement d'une recherche d'acquéreurs pour ses entités de services destinées aux clients particuliers en France, en Belgique et en Italie" et donc pour EHS.