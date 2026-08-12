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Taysha enregistre une perte trimestrielle plus importante que prévu
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 14:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de Taysha Gene Therapies TSHA.O recule de 8,7% à 6,10 dollars en pré-ouverture ** La société annonce une perte nette de 46,6 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 42,7 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Les dépenses de R&D de TSHA se sont élevées à 38,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 20,1 millions de dollars il y a un an

** La société indique qu'elle consacre davantage de moyens à la fabrication et aux essais cliniques, alors qu'elle se prépare au lancement éventuel de ses traitements

** Le traitement expérimental de la société, le TSHA-102, est en cours de développement pour le traitement du syndrome de Rett, une maladie neurodéveloppementale génétique rare qui touche principalement les filles

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 21,5% depuis le début de l'année

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TAYSHA GENE THER
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