Taxation des jeux: l'ANJ favorable, l'Afjel vent debout

(AOF) - "Taxer le marché des jeux d'argent ne paraît pas illégitime", déclare Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de l'Autorité nationale des jeux (ANJ) dans un entretien accordé aux "Échos". A quelques heures de la publication du projet de loi de finances pour 2025, elle estime que la taxation "pourrait augmenter de 3,5 points sur le PBJ" (produit brut des jeux, représentant la différence entre les mises et les gains des joueurs). "Ce qui nous soucie, c'est que cette mesure va certainement aller dans le sens de la concentration du marché que l'on observe depuis quelque temps" ajoute-t-elle.

Elle prévient que les petits acteurs du secteur "risquent de souffrir financièrement", tandis que de "gros acteurs internationaux" aujourd'hui "à la porte de notre marché" pourraient renoncer à poursuivre ces démarches" avec un nouveau niveau de taxation".

L'Afjel (Association Française du Jeu En Ligne) "s'inquiète" dans un communiqué du projet "d'augmentation drastique des taxes sur le secteur légal des jeux en ligne" et "s'étonne" des déclarations dans la presse de la Présidente de l'ANJ. Les conséquences "seraient dramatiques pour le secteur", avec "destruction d'entreprises et d'emplois, baisse des soutiens aux écosystèmes sportifs et hippiques, fragilisation du secteur, explosion du marché illégal qui depuis 4 ans engendre une recrudescence des fraudes et des situations d'addiction". "Actuellement la plupart des 17 opérateurs perdent de l'argent ou au mieux sont à l'équilibre, et ils ne pourront pas faire face à cette nouvelle hausse", précise l'association.

"Alourdir les taxes n'aura aucun impact salutaire sur les problèmes d'addiction, bien au contraire", ajoute l'Afjel, jugeant que les opérateurs légaux qui survivraient "disposeraient de moins de ressources pour maintenir leurs dispositifs de détection et d'accompagnement du jeu excessif et pathologique".