Taux : T-Bonds US figés

Les marchés de taux se montrent résilients ce mardi alors que le contexte aurait pu justifier de la prudence face aux risques géopolitiques... et inflationnistes. Le détroit d'Ormuz reste toujours bloqué et aucune sortie de crise ne se dessine à court terme : pire, les rebelles Houthis intensifient leurs frappes sur l'Arabie Saoudite, cherchant à endommager les installations pétrolières situées au bord de la Mer Rouge. Le baril de pétrole retrouve des sommets oubliés depuis début juin, le WTI tutoie les 94 USD ( 0,8%), le "Brent" les 98,3 USD ( 1%). Le diesel bat chaque jour de nouveaux records, le kérosène retrouve ses niveaux de crise, l'inflation s'installe solidement à tous les niveaux (alimentation, transports, semi-conducteurs avec la flambée des "mémoires", etc.).

Selon Axios, la guerre contre l'Iran a jusqu'à présent imposé environ 100 milliards de dollars de coûts énergétiques supplémentaires aux consommateurs américains... et ce n'est apparemment pas fini si l'escalade se poursuit, pas seulement autour d'Ormuz, mais à travers tout le Moyen-Orient.

Malgré tout ce qui précède et une nette dégradation des marchés obligataires européens la veille, les T-Bonds US ont rouvert à l'équilibre après un pont de 3 jours et semblent littéralement figés : le "10 ans" 4,784%, le "30 ans" à 5,246% et seul le "2 ans" décale légèrement avec 1Pt à 4,389% (le zénith annuel des 4,40% est tout proche).

En Europe, à 48H de la réunion de la BCE, une partie des pertes de la veille est effacée : l'embellie se traduit par -3Pts sur le Bund à 3,354%, -2,5Pts sur nos OAT à 4,222%, -3,3Pts sur les BTP italiens à 4,1810%.

Le "spread" OAT/Bund se retend un peu à 86,5/ 87Pts alors que le gouvernement émet quelques signaux de nervosité face au déficit budgétaire, évoquant de nouveau des "pistes" très impopulaires comme le gel des retraites, la suppression de l'abattement de 10% ou un alourdissement de la fiscalité sur l'épargne salariale (et toujours pas "d'effort" demandé aux politiques bénéficiant d'un cumul de retraites, aux patrons d'agences d'état épinglées par la Cour des Comptes pour des dépenses somptuaires, aux ministères amateurs de "cabinets conseil").

A noter la poursuite de la détente des taux longs au Japon, avec -2Pts ce mardi, à 2,887% : la chute du Yen semble bel et bien enrayée par les interventions conjointes américano-japonaises : le Yen s'inscrit à son plus haut niveau depuis le mois de février contre le dollar (154).

Mais cela n'éloigne pas la perspective d'une hausse de taux de la Banque du Japon la semaine prochaine.

Le PIB japonais a dépassé les attentes et les salaires ont recommencé à croître de façon notable, la flambée des coûts énergétiques se propage à tous les niveaux de l'économie... cela ne peut que pousser la BoJ à poursuivre par des mesures appropriées sa lutte contre l'inflation.