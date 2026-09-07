Taux : nette tension avec un Brent à 97,6 USD et réunion BCE

Les Bunds ont vu leur rendement se tendre de 5Pts à 3,388%, nos OAT de 5,8Pts à 4,251% (les 4,2500% sont franchis), les BTP italiens se dégradent de 6,5Pts vers 4,2150%, et outre-Manche, les "Gilts" se tendent de 4,6Pts à 4,1800%. (Crédits: Adobe Stock)

Cette séance de lundi s'avère coûteuse pour les détenteurs d'émissions en Euro : la journée aurait pu être soporifique en l'absence des investisseurs américains, en congé pour le "Labour Day" et la lourdeur l'a largement emporté, un peu à la surprise générale, les investisseurs étant sevrés de "stats" américaines, mais aussi de données "macro" en Europe, à l'exception du PIB trimestriel du "T2" de la zone euro qui a été révisé à 0,6%, contre une précédente estimation à 0,4%, après -0,2% au 1er trimestre (avec le mauvais mois de mars lié au début de la guerre dans le golfe)

Même le séisme politique de la large victoire de l'AFD en Saxe Anhalt n'a provoqué qu'une micro secousse initiale sur les Bunds... qui s'en tirent mieux d'ailleurs au final que nos OAT ou les BTP italiens.

On pourrait argumenter que le repli des bons du Trésor n'est que la prolongation du mouvement de correction amorcé vendredi avec la hausse des taux consécutive à la publication du "NFP" -donc un effet d'inertie- mais l'ampleur des écarts oblige à chercher l'explication du côté de l'évolution des cours du pétrole.

Le "WTI" refranchit les 93 USD -une résistance remontant au 23 juillet- après les nouveaux incidents du weekend (bateaux iraniens coulés ou "neutralisés", riposte contre la "Navy" à coup de missiles, contre riposte US, instauration d'une zone de contrôle et d'exclusion maritime par le CGRI, etc.).

Le "Brent" qui concerne nos économies européennes à bondit à plus de 97,5 USD à Londres, la barre des 100 USD se rapproche.

Les Bunds ont vu leur rendement se tendre de 5Pts à 3,388%, nos OAT de 5,8Pts à 4,251% (les 4,2500% sont franchis), les BTP italiens se dégradent de 6,5Pts vers 4,2150%, et outre-Manche, les "Gilts" se tendent de 4,6Pts à 4,1800%.

De tels rendements nous ramènent près de 2 décennies en arrière : cela devrait faire trembler les bourses à 48H de la réunion de la BCE et à une semaine du FOMC de la FED mais elles continuent de se comporter comme si le seul "sujet" était la santé éclatante du secteur de l'I.A et des "7 fantastiques"... la plupart de ces dernières -sauf Apple- voyant pourtant leur endettement progresser à un rythme jamais observé au 21ème siècle, et les CDS ( le coût de l'assurance ) explosent sur Meta, Broadcom, Nvidia, Oracle....

D'autres statistiques d'importance sont attendues dans les prochains jours avec dès demain les balances commerciales de l'Allemagne et de la France pour juillet, suivies jeudi de l'inflation allemande et surtout, le même jour, de la décision de la Banque centrale européenne sur ses taux.

Une hausse de 25 points de base est attendue.

Selon Josefina Rodriguez, économiste et stratégiste chez Vanguard : "nous anticipons une hausse de 25 points de base (pb) lors de la réunion de la BCE de jeudi, qui porterait le taux de la facilité de dépôt à 2,50 %, conformément aux anticipations du marché.

Les nouvelles projections des services de la BCE devraient faire apparaître une activité plus dynamique que prévu, une inflation plus modérée à court terme, mais aussi des pressions inflationnistes plus persistantes à moyen terme sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie".