Taux : long épisode de consolidation avant une soudaine détente vers 17h15
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 18:39
Le détroit d'Ormuz ne sera pas resté ouvert plus d'une demi-journée et le cessez-le-feu reste précaire : le président américain a indiqué sur son réseau Truth Social que "l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application complète d'un réel accord avec Téhéran"... et des rumeurs font état du déplacement de dizaines de milliers de soldats (unités d'assaut) américains depuis les Etats-Unis, ce qui ravive les spéculations sur une opération de débarquement.
De son côté, un porte-parole du Parlement iranien a affirmé dès mercredi soir que la trêve n'était déjà plus respectée, évoquant les frappes israéliennes au Liban.
Dans les "minutes" publiées mercredi soir, les investisseurs ont pu constater que la Réserve fédérale maintient une approche prudente. Elle continue d'envisager un assouplissement monétaire, tout en restant attentive aux risques de résurgence de l'inflation.
Sur le front macroéconomique, les signaux de ralentissement se succèdent : le produit intérieur brut des Etats-Unis a encore été révisé à la baisse et ne serait plus que de 0,5% au 4e trimestre selon les chiffres définitifs (les analystes tablaient sur 0,7%). Ce ralentissement intervient après une hausse marquée de 4,4% au trimestre précédent.
Par ailleurs, en février, l'indice des prix PCE ressort en hausse de 0,4% sur un mois, conforme aux attentes et identique au chiffre de janvier. Sur un an, il s'établit à 2,8%, également en ligne avec le consensus, mais l'inflation "core" atteint 3%... et ces chiffres datent d'avant l'envolée de 30 à 40% du prix des carburants au mois de mars.
Le rendement des T-Bonds 2035 a fait du yo-yo ce jeudi avec un pic à 4,32%, suivi d'une détente vers 4,268%, le "30 ans" est retombé de 4,914% vers 4,875%, le "2 ans" retombe de 3,8% vers 3,75%.
En Europe, même séance en deux temps avec des Bunds remontant vers 3,033% puis rechutant brusquement à partir de 17h15, vers 2,99% (-2Pts), nos OAT passant de 3,69% à 3,615% et les BTP italiens de 3,83 à 3,75%.
Enfin, les "Gilts" UK sont les seuls à finir dans le rouge avec 1Pt à 4,76% (4,834% au plus haut)
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