Taux : les marchés se figent avant une décision de la FED sans suspens
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 18:52
Mais la prudence l'emporte depuis le début de la semaine et les initiatives sont gelées dans l'attente du communiqué de la FED ce mercredi à 19H : la réduction de -25Pts du taux directeur étant jouée d'avance, ainsi que celle de décembre (à 92% selon FedWatch), les questionnement portent sur la poursuite en direction des 3% en 2023, alors que l'inflation semble avoir du mal à refluer sous ce palier.
Sans oublier une croissance résiliente mesurée à 3,8% au 2ème trimestre et anticipée à 2,3 ou 2,5% par de nombreux économistes, ce qui supposerait un taux directeur 'neutre' d'au minimum 5%.
Pour Wall Street, le 'full risk on' est de retour de manière hégémonique depuis le vendredi 24 avec 4 records consécutifs, et même 4 'gaps' d'affilée sur le Nasdaq: l'optimisme a ressurgi vendredi dernier sur la question des relations commerciales sino-américaines (déclarations de Scott Bessens concernant un accord imminent) et cela a été confirmé mardi soir par Donald Trump qui affirme avoir bon espoir de conclure un accord avec la Chine ce jeudi à Séoul.
'On s'attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord qui permettra d'apaiser les récentes tensions', pronostiquent les stratégistes de Danske Bank. 'Mais s'ils échouent, les actifs à risque pourraient vite s'enflammer de nouveau', préviennent-ils.
Les rendements souverains américains varient peu depuis une semaine dans l'anticipation d'une Fed plus accommodante: les T-Bonds pâtissent à peine du climat 'risk-on' du moment, le rendement du papier à dix ans se retend de +2,2Pt vers 4,015%, le '30 ans' prend +3Pts à 4,577%, le '2 ans' +2Pts à 3,514%.
Sur le Vieux Continent, le taux du dix ans allemand longtemps figé vers 2,62% prend 1Pt à 2,628% tandis que celui de l'OAT reste stable à 3,402% et le BTP italien reste devant l'OAT avec 3,384 (-1,6Pt également), et outre-Manche les 'Gilts' stagnent vers 4,3950%.
A lire aussi
-
La Réserve fédérale américaine (Fed) a réduit sans surprise mercredi ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée face aux risques pesant sur le marché du travail "ces derniers mois", dans une décision qui n'a pas fait l'unanimité en son sein. La baisse, ... Lire la suite
-
Dans l'est de Cuba, les habitants entament le déblayage des rues jonchées d'objets divers et d'arbres tombés à terre après le passage de l'ouragan Melissa, qui a causé la mort d'au moins 30 personnes avant son arrivée sur l'île.
-
Le géant européen Airbus affiche une santé financière enviable avec une nouvelle progression du bénéfice net au troisième trimestre contrairement à Boeing, son principal concurrent américain, toujours dans le rouge. Airbus a vu son bénéfice net bondir au troisième ... Lire la suite
-
Dans l'est de Cuba, les habitants ont entamé le déblayage des rues jonchées d'objets divers et d'arbres tombés à terre après le passage mercredi de l'ouragan Melissa, qui a causé la mort d'au moins 30 personnes avant son arrivée sur l'île, dont au moins 20 à Haïti, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer