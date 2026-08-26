Taux : les chiffres US suscitent de petites tensions

(Zonebourse.com) - La journée a été chargée en données "macro" aux Etats Unis, en "rumeurs" provenant du Golfe Persique, en mouvement sur le FOREX (qui était comme paralysé depuis 4 séances et demi). La journée se solde par une petite dégradation du rendement des T-Bonds après la séance très positive de mardi : le "10 ans" US remonte de 3Pts vers 4,67%, le "30 ans" de 2Pts vers 5,194%, et le "2 ans" (stable la veille) rajoute également 2Pts vers 4,226%.

C'est une évolution logique vu la teneur des statistiques US publiées dans l'après-midi, avec une inflation supérieure aux attentes et des dépenses des ménages plus robustes que prévues.

Les revenus des ménages ont progressé de 0,4 % en juillet (2 fois plus qu'attendu), après une hausse de 0,2 % en juin et leurs dépenses de consommation personnelle ont augmenté de 0,2 % (contre 0,1% anticipé) après une progression de 0,3 % le mois précédent.

Ajustées de l'inflation et notamment de la hausse des carburant, les dépenses de consommation personnelle réelles sont restées stables,

La composante la plus surveillée ce mercredi, c'était l'indice des prix PCE : il a rebondi de 0,2 %,contre 0,1% escompté, de telle sort que le taux annuel ressort inchangé à 3,7 % (après -0,1 % en séquentiel au mois de juin).

L'indice des prix PCE "core" (hors alimentation et énergie) a également progressé de 0,2 %, comme prévu, et s'est maintenu à 3,3 % au mois de juillet).

L'autre "chiffre du jour", c'était le PIB "révisé" du 2ème trimestre : il est confirmé à 1,5 % au T2, comme anticipé, après une hausse de 2,1% au T1.

Ces 1,5% de croissance doivent beaucoup aux 3,4% des dépenses de consommation personnelles (après une hausse de 0,5 % au T1, et une progression de 3,2 % annoncée lors de l'estimation initiale).

Le point noir provient de l'indice des prix qui a grimpé de 6,4 %, contre une hausse de 6,2% annoncée il y a 1 mois, après une augmentation de 3,6 % au T1.

La troisième estimation du PIB -dite définitive- du T2 doit être publiée le 30 septembre prochain.

Les données du jour ont renforcé la perspective d'un nouveau relèvement des taux de la Réserve fédérale mi-septembre, de 36% vers 44%, et la probabilité frôle 100% d'ici mi-décembre : 1 hausse de taux devient l'hypothèse minimum, des Fed Funds à 4,00% ne seraient pas une énorme surprise d'ici fin 2026.

L'un des temps forts "monétaire" de la semaine est attendu pour ces prochaines 48H avec le symposium de Jackson Hole et le discours du président de la Fed attendu vendredi.

En Europe, la lourdeur a également dominé avec nos OAT qui se retendent de 1,5Pt vers 4,072%, le Bund décale 2 fois plus avec 3,2Pts à 3,242% (le "spread OAT/Bund retombe à 83Pts contre 87 en début de semaine), les BTP italiens ont vécu une mauvaise journée avec 5,8Pts de base à 4,0690% (ils "recollent" à nos OAT).

Au Japon, les taux restent à des niveaux élevés, avec un "10 ans" à 2,885% contre 2,894% la veille.

Côté géopolitique, les annonces restent contradictoires : l'Iran démentait -via une agence locale- ce matin la finalisation d'un accord avec Oman sur l'administration d'Ormuz mais un article citant le porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens rapportait à la mi-journée que Téhéran et Oman sont parvenus à des accords concernant leur part respective du détroit d'Ormuz et les revenus qui y sont associés.

Dans le même temps, le 1er Ministre israélien réaffirmait que les implantations et occupations en cours faisaient partie intégrante du dispositif de sécurité d'Israël (notamment contre le Hezbollah), un expansionnisme que Téhéran considère comme une ligne rouge.

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