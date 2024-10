Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : le 'risk-on' plombe les T-Bonds, stabilité en Europe information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le marché obligataire continue de faire grise mine alors que les investisseurs sont 'full risk-on' sur les actions (les records pleuvent de nouveau à Wall Street avec un Dow Jones à près de 43.000Pts et un S&P500 à plus de 5.850Pts, à moins de 3% des 6.000Pts (soit X 2,5 depuis mars 2020 et X 9 depuis mars 2009).



Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans qui avait atteint de nouveaux sommets depuis fin juillet la semaine passée à 4,11%, établissent un nouveau record à 4,148% en séance (4,1250% ce soir), le '2 ans' se tend de +1,2Pt à 3,953%, le '30 ans' de +2,5 à 4,4070%.



Pas de chiffres à l'agenda ce 14 octobre, la tendance sous-jacente et l'appétit pour les actions fait la différence.

C'est à peine plus brillant sur les bons du trésor de l'Eurozone (pas de chiffre non plus au programme) qui évoluent en ordre dispersé et dans des marges étroites : les Bunds restent stables à quelques jours de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Le taux de référence allemand à dix ans se tend de +0,5Pt à 2,280%, celui de nos OAT recule symboliquement de -0,5Pt 3,0360, les 'Bonos' espagnols se détendent de -1,52Pts à 3,0083%, les BTP italiens de -1Pt à 3,545%.



Les investisseurs se montrent maintenant plus confiants en Europe en amont d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi où de prochaines baisses de taux devraient être confirmées.



Bon nombre d'observateurs jugent en effet que les mauvais chiffres européens publiés récemment - PMI en tête - devraient inciter l'institution basée à à accélérer ses baisses des taux.



Avec la poursuite du processus de désinflation, les anticipations de baisses de taux de la BCE laissent désormais apparaître la perspective d'une nouvelle réduction de taux de 25 points de base cette semaine, suivie d'une autre en décembre.

Les 'Gilts' britanniques continuent de se dégrader avec +8Pts à 4,288%, pire score depuis le 1er juillet, voir le 11 juin dernier.



Les investisseurs seront attentifs aux chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis, attendus mercredi, et qui sont également susceptibles de faire bouger les marchés.



Les regards des investisseurs se tourneront également vers Pékin, d'où seront publiés jeudi les chiffres du produit intérieur brut (PIB) chinois qui donneront de précieux indices sur l'état de l'économie de la deuxième économie mondiale, qui fait actuellement l'objet d'un important plan de relance.











Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.