TAUX-Le rendement des obligations américaines à dix ans dépasse le seuil des 5%

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR a dépassé lundi le seuil des 5%, au plus haut depuis octobre 2023, dans un contexte de pressions inflationnistes, d'inquiétudes budgétaires et d'émissions massives de titres de créances, notamment pour financer les dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA).

Vers 14h45 GMT, le rendement des obligations souveraines américaines à dix ans US10YT=RR s'affiche à 4,9957%, en hausse de deux points de base, après avoir atteint en séance 5,0142%.

Il s'agit d'un seuil psychologique étroitement surveillé qui, selon les analystes, pourrait avoir des répercussions sur l'économie américaine et menacer la tendance haussière sur les actions, en réduisant l'attrait relatif des titres américains.

Les rendements obligataires bondissent alors que les opérateurs anticipent un relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi à l'issue d'une réunion de deux jours.

Des investisseurs estiment que la Fed pourrait même devoir maintenir des taux élevés pendant une longue période, la flambée des cours du pétrole ayant ravivé les craintes d'une persistance de l'inflation.

Les pressions sur les prix se situent déjà bien au-dessus de l'objectif à moyen terme de la Fed, fixé à 2%, l'indice des prix à la consommation (CPI) ayant progressé de 3,4% sur un an en août, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Karen Brettell, édité par Sophie Louet)